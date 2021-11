Il trailer di Forza Horizon 5 è una perla cinematografica

Pronti alle avventure messicane di Forza Horizon 5?

In arrivo nei prossimi giorni, e ambientato in Messico, il nuovo capitolo della popolare saga di simulazione di corse di Microsoft è prossimo al debutto, e lo fa in grande stile. Il trailer di Forza Horizon 5, infatti, è una vera e propria perla cinematografica, un (molto) cortometraggio che in tre minuti riesce a dare, in modo non esplicito ma comunque chiaro, tutte le informazioni sul gioco: l’adrenalina, l’ambientazione messicana, che contrasta con quella fredda della Scozia di Forza Horizon 4, e la diversità delle automobili, moderne e classiche, di tutte le epoche.

Due i protagonisti umani, ma è una BMW Serie 5 E12, in rosso molto brillante accentuato dalla color correction a dir poco perfetta del film, a spiccare nel trailer, che insieme al form Factor 21:9, colori perfetti, e la maestria nell’unire insieme scene reali a scene virtuali, possiamo definire tranquillamente come uno dei trailer videoludici più belli mai realizzati. Ricordiamo che Forza Horizon 5 debutterà venerdì 5 Novembre 2021, inizialmente a capacità limitata.

Cosa succede nel trailer di Forza Horizon 5?

La maestria non riguarda solo il lato tecnico, ma anche quello creativo: gli sceneggiatori hanno lavorato per creare un intreccio molto convincente. La storia inizia con un “autista in fuga“, nel senso che trasporta le persone mentre fuggono dalla metropoli per le vacanze. Una vita decisamente monotona, finché sul posteriore della BMW Serie 5 E12 non sale una versione più libertina e stravagante di se stesso, che spinge il nostro tassista messicano ad andarsene.

Numerose le avventure, tra una tempesta di sabbia e l’avventura in una giungla tra le rovine degli antichi Imperi mesoamericani, fino al monumentale salto attraverso tutta la giungla, simpatica parodia dei giochi Arcade, di cui Forza Horizon fa parte, ma anche dei film action, fino ad atterrare in un’altra città. Qui, inizia una sfida sul lungomare con una splendida Porsche 911 di vecchia data, raffreddata ad aria. Lungo il cammino, comunque, la nostra BMW rossa incontra anche un moderno Ford Bronco, e un Volkswagen Maggiolino verde della prima e inimitabile generazione.

Infine, l’autista, il suo doppione spericolato e la Serie 5, rimangono sulla spiaggia, dove accendono un falò in riva all’oceano. L’ambientazione messicana è quindi ben valorizzata, e le appena 4 auto viste sono comunque indicative per evidenziare la varietà di un parco vetture che comprende quasi 500 auto tra cui scegliere. Inoltre, quella esplorata nel trailer di Forza Horizon 5 è la più grande mappa mai realizzata nella saga.

Non vediamo l’ora di giocarci!

—–

