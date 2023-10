Truffa della multa falsa: polizia locale Napoli avverte gli automobilisti

La truffa della multa falsa è sostanzialmente un tagliando che ha tutto l’aspetto di una vera e propria multa, ma non c’è nulla di vero. Il cittadino che ritiene di doversi mettere in regola, convinto di fare il proprio dovere, finisce invece a inviare denaro direttamente nelle tasche dei truffatori.

Ne avevamo parlato anni fa quando la truffa della multa falsa era stata registrata a Segrate, nel milanese. Questa volta l’allerta è stata diramata dalla Polizia Locale di Napoli: attraverso una nota ufficiale, cge delineano i contorni di questo stratagemma volto a sottrarre risorse ai cittadini incauti.

Ecco gli indizi di questa truffa: un IBAN IT80E360810513208408408445 associato a un codice BIC BPPIITRRXXX, ma senza menzione chiara del beneficiario. Si aggiunge a ciò una frase senza senso che dovrebbe essere un campanello d’allarme: “Sostava la strada sul marciapiede”.

Ancora, l’importo della multa, che avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione del 30%, è impreciso, con una cifra di 56,90 euro invece dei corretti 58m1 euro. Tra le nebbie dell’inganno emerge poi la parola “obolo” come causale, un termine poco usuale in questo contesto.

Ma non finisce qui. L’informativa precisa che c’è stata l’omissione di esposizione di un titolo autorizzativo sul veicolo al momento dell’accertamento. Per stemperare questo vortice di ambiguità, la Polizia Locale di Napoli interviene, chiarendo le modalità legittime di pagamento.

Ecco le coordinate per il versamento in caso di multe: IBAN IT03W07601034000010339109 con codice BIC BPPIITRRXXX. Questo è intestato al COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUREZZA SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATITIVE VIOLAZIONE NORME C.D.S. e accetta anche versamenti tramite CC postale 1033919109 o attraverso intermediari autorizzati come SISALPAY, sempre diretti al conto bancario menzionato.

