Tutti i piani dell'invasione vietnamita negli USA di Vinfast con un investimento superiore ai due miliardi di dollari.

La casa automobilistica vietnamita Vinfast ha annunciato che realizzerà una fabbrica di auto elettriche in North Carolina, con l’obiettivo di iniziare la produzione di auto nel 2024. Secondo l’azienda, il nuovo impianto porterà alla creazione di migliaia di posti di lavoro.

La notizia è certamente particolare, perché innanzitutto sancisce la volontà di Vinfast di iniziare a “giocare con i grandi”. Il mercato USA è enorme, ma non è facile da conquistare, come hanno avuto modo di sperimentare alcuni costruttori europei e giapponesi.

C’è anche un risvolto storico, perché è difficile dimenticare il passato e quanto è accaduto tra i due Paesi. Che siano i vietnamiti ad entrare negli USA e non viceversa, è una notizia da non prendere sottogamba.

Ricordiamo allora che Vinfast è stata fondata nel 2017 come emanazione del conglomerato vietnamita Vingroup, lanciando sul mercato interno automobili basate su piattaforme BMW, se non veri e propri re-badge di altri marchi come accaduto con la Fadil.

Dobbiamo riconoscere che la casa automobilistica si è mossa rapidamente, e che a questo punto il “fast” del nome non sembra essere messo a caso. Nel novembre 2021 ha presentato due prototipi disegnati da Pininfarina al Salone dell’Auto di Los Angeles, annunciando appunto la creazione di una sede negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno. Non solo, perchè al CES di Las Vegas 2022 ha presentato altri tre modelli: VF 5, VF 6 e VF 7.

E i piani non possono che essere imponenti. Si parla di un investimento di 2 miliardi di dollari solo nella prima fase di costruzione, che dovrebbe iniziare già quest’anno. Quando la fabbrica avrà raggiunto la piena capacità, sarà in grado di costruire 150.000 auto elettriche all’anno, tra VF 8 e VF 9.

Ma gli americani non dovranno aspettare fino al 2024, perché i primi modelli Vinfast sono già prenotabili e saranno in vendita già alla fine del 2022.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.