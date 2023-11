Volkswagen ID.7 Tourer: prime immagini della station wagon elettrica

Ecco la Volkswagen ID.7 Tourer nelle prime immagini della casa di Wolfsburg, la nuova station wagon completamente elettrica, con la conferma del suo lancio europeo per il 2024.

Designata come la prima station wagon a emissioni zero della casa tedesca, Volkswagen ID.7 Tourer si distingue per la combinazione di ampio spazio interno e alta efficienza energetica. Volkswagen si impegna a mantenere la propria reputazione di produttore leader di station wagon, una tradizione che si protrae da oltre 60 anni con modelli precedentemente etichettati come Variant o Shooting Brake, come nel caso dell’Arteon.

L’efficienza aerodinamica gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento di lunghe autonomie per i veicoli elettrici; di conseguenza, la ID.7 Tourer vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,242, un valore che si avvicina notevolmente a quello della berlina ID.7, precedentemente presentata in Europa, con un CX di 0,234.

Nonostante la camuffatura, è possibile percepire le linee del design della Volkswagen ID.7 Tourer, enfatizzate dalla vernice multistrato “Indian summer”. La copertura, che incorpora codici QR armonizzati con il tema della camuffatura, si ispira alla vernice della berlina ID.7, svelata al CES di Las Vegas all’inizio dell’anno.

L’abitacolo spazioso beneficia degli sbalzi corti e del passo lungo tipici della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Questa configurazione garantisce un vano bagagli di 545 litri con cinque passeggeri, che può estendersi fino a 1.714 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Come gli altri veicoli della famiglia ID., anche la ID.7 Tourer è infatti costruita sulla piattaforma MEB, che permette di ottimizzare gli spazi interni e offre un’elevata volumetria per il bagagliaio. Volkswagen produrrà la ID.7 Tourer nello stabilimento di Emden, in Germania, dove viene prodotto anche il secondo modello basato sulla MEB, la ID.4.

Con un occhio alla sostenibilità e l’altro al comfort e allo spazio, la ID.7 Tourer si posiziona come una scelta promettente per i consumatori europei in cerca di un’auto elettrica versatile e capace per i lunghi viaggi. Il design definitivo sarà rivelato nei prossimi mesi, mentre l’attesa cresce per questo nuovo capitolo nell’evoluzione delle station wagon Volkswagen.

