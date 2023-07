La nuova Volkswagen T-Cross 2024 debutterà con fari e gruppi ottici posteriori a led di nuova concezione, un sistema infotainment di nuova generazione e strumenti del tutto digitali di serie (Digital Cockpit). A livello visivo, questa versione perfezionata di T-Cross è immediatamente riconoscibile dal frontale e dalla linea di coda rivisitati, dove sono stati integrati fari, luci diurne e gruppi ottici posteriori a led di nuova concezione.

La Volkswagen ha inoltre progettato ex novo i fari a Led Matrix IQ.Light, di cui la T-Cross è equipaggiata per la prima volta. In Italia, la versione Style sarà dotata di serie di questi fari di alta gamma. Completano l’aspetto estetico della T-Cross della seconda serie tre nuovi colori: Grape Yellow (uno sportivo giallo acceso), Clear Blue Metallic (un celeste elegante) e Kings Red Metallic (un rosso vivo chiaro).

Volkswagen T-Cross 2024: gli interni

Un elemento della T-Cross che la Volkswagen ha concepito e configurato ex novo è la plancia. Tutte le versioni, infatti, sono ora dotate di strumenti digitali. Per la prima volta, questo SUV viene inoltre equipaggiato con un display free-standing per il sistema infotainment. Il design della plancia è stato adeguato alla nuova generazione di infotainment.

Inoltre ora, analogamente ai modelli VW più grandi, per le superfici della plancia vengono utilizzati materiali notevolmente più pregiati con imbottitura soft. Lo stesso vale per i rivestimenti delle porte del vano anteriore delle versioni Style e R-Line. Sono stati invece mantenuti i comandi del climatizzatore, che nel caso dell’Air Care Climatronic (automatico) opzionale prevedono cursori touch retroilluminati.

Con i cinque posti occupati, la T-Cross offre una capacità di carico compresa fra 385 e 455 litri fino al livello dei sedili posteriori. Ribaltando il divano posteriore si crea una superficie piana con una capacità di carico massima pari a 1.281 litri. Inoltre, a partire dal modello Life, lo schienale del sedile del passeggero è abbattibile di serie. La superficie di carico così ottenuta senza alcuna soluzione di continuità fino al vano anteriore, lunga 2.398 mm, consente di trasportare di tutto, dalla tavola da surf al parapendio.

La Volkswagen ha aumentato significativamente il carico statico verticale della T-Cross, che passa da 55 a 75 kg. Grazie a questa maggiorazione di 20 kg aumenta il peso che può gravare dall’alto sul gancio di traino rimovibile (in opzione). Di conseguenza, la nuova T-Cross offre sia maggiori riserve per il traino di rimorchi pesanti, che un maggiore peso massimo ammesso per le biciclette trasportate sul gancio di traino tramite supporto.

Equipaggiamento di serie più ampio per T-Cross e Life

La versione d’accesso T-Cross, notevolmente arricchita, sarà ora dotata di funzionalità quali i nuovi fari a led (al posto di quelli alogeni), i nuovi gruppi ottici posteriori a led, una telecamera multifunzionale, il riconoscimento della segnaletica stradale, il Digital Cockpit e un nuovo display del sistema infotainment, free-standing in tutte le versioni. La versione superiore Life presenta dettagli aggiuntivi, fra cui i nuovi cerchi in lega da 16 pollici, un volante multifunzione in pelle con tasti tradizionali, nuovi proiettori nei gusci degli specchietti esterni, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, App-Connect wireless e cruise control adattivo ACC.

Versioni top di gamma Style e R-Line dallo stile individuale

Le versioni top di gamma Style e R-Line, dal livello di equipaggiamento equivalente, presentano ognuna un carattere del tutto peculiare. La Style debutterà ora con i fari a Led Matrix IQ.Light di serie, con sequenze Welcome e Goodbye animate. Gli ulteriori equipaggiamenti di serie nei due modelli top di gamma comprendono: i cerchi in lega da 17 pollici nel rispettivo design, strumentazione digitale Digital Cockpit da 10 pollici, luci soffuse esterne e gruppi ottici posteriori a Led con funzione animata per il lampeggio e la frenata. Sotto l’aspetto estetico la T-Cross Style punta più sull’eleganza, mentre la T-Cross R-Line con i suoi paraurti dal design R e i cerchi espressamente realizzati spicca per la sua sportività.

Motori TSI ad alta efficienza

La T-Cross rivisitata potrà essere configurata con tre efficienti motori turbo benzina (TSI). Il motore d’accesso è un tre cilindri da 1,0 litro con una potenza di 70 kW (95 CV). La potenza della motorizzazione leggermente superiore è stata portata da 81 kW (110 CV) a 85 kW (116 CV). Anche questo motore a benzina offre un alto regime di rotazione e consumi ridotti.

La motorizzazione top di gamma è nuovamente un quattro cilindri da 1,5 litri: l’ultima versione dell’1.5 TSI evo2 da 110 kW (150 CV) presenta caratteristiche high tech quali un sistema di gestione attiva dei cilindri (ACTplus) nella marcia con carico parziale, un turbocompressore con turbina a geometria variabile (VTG) derivato dal mondo delle sportive, cilindri rivestiti al plasma e il ciclo di combustione TSI evo ad alta efficienza (ciclo Miller). Il motore 1.5 TSI verrà offerto di serie con cambio automatico DSG a 7 rapporti, in opzione per l’1.0 TSI da 116 CV. La T-Cross presenta in tutti casi una trazione anteriore.

