La Golf R 20 Years è la più potente Golf mai prodotta.

La Volkswagen Golf R 20 Years, rispetto alla Golf 8 R convenzionale, eroga 10 kW (13 CV) in più, per una potenza del motore complessiva pari a 245 kW (333 CV) con prestazioni ulteriormente migliorate. Inoltre, a richiesta, la Golf R 20 Years dispone della funzione Emotion Start, che aumenta brevemente il regime all’avviamento (fino a 2500 giri/min) per mettere in risalto il rombo del motore TSI 2.0. Grazie alla regolazione ottimizzata del motore, i conducenti di questo modello speciale possono godere anche di una dinamica e una stabilità superiori.

I profili di guida Special e Drift sono di serie. Nel profilo di guida Special tutti i parametri principali della trazione, compresa la trazione integrale 4Motion, vengono adattati ai circuiti più complessi. Si ottiene così una velocità in curva più elevata, in combinazione con trazione e stabilità di marcia ottime. Il profilo di guida Drift, configurato per l’impiego su percorsi chiusi, consente di godere al massimo delle prestazioni della trazione della Golf R 20 Years. In abbinamento alla regolazione specifica dell’ESC (passaggio automatico alla modalità ESC Sport) e alla distribuzione della potenza tramite la trazione integrale (impostazione Drift in 4Motion con R-Performance Torque Vectoring), è così possibile anche un drifting perfettamente controllabile mediante il sovrasterzo mirato.

Volkswagen Golf R 20 Years: design

Sulla calandra nera della Golf R 20 Years spicca il logo R blu che, sin dalla sua introduzione, contraddistingue le automobili della Volkswagen particolarmente potenti e dal design esclusivo. Il logo R blu è apposto anche su entrambi i parafanghi e sul portellone.

La Golf R 20 Years è equipaggiata di serie con cerchi in lega Estoril da 19 pollici. Le razze tornite a specchio presentano superfici esterne nella nuova variante cromatica nero e blu, che creano nella vettura un contrasto sportivo-elegante e le conferiscono una maggiore pulizia formale. A richiesta, i cerchi possono essere ordinati anche completamente in nero. Allo sbloccaggio della vettura, il conducente e il passeggero anteriore vengono accolti di serie con una proiezione del logo 20 R sul suolo. Fra gli elementi di design progettati appositamente per il modello speciale vi è anche uno stemma 20 sul montante B.

Questo modello speciale è caratterizzato da uno spoiler sul tetto che ne enfatizza il look da corsa. La sua sporgenza ben oltre la linea del tetto e la cornice nera che si allunga fino al lunotto accentuano infatti il profilo ribassato e la dinamicità della Golf R 20 Years1. Il logo R blu sul portellone e i cristalli oscurati del vano posteriore, lunotto incluso, completano il look sportivo di questo modello top di gamma.

Volkswagen Golf R 20 Years: interni

Prima di entrare, il conducente viene poi accolto con una proiezione del logo 20 Years specifica del modello speciale. All’interno della vettura, gli inediti inserti decorativi in carbonio nei rivestimenti laterali delle porte e sulla plancia sottolineano lo speciale carattere dell’ambiente. La Golf R 20 Years è infatti la prima Volkswagen sul mercato mondiale dotata di questi pregiati elementi di design.

La nuova Golf R 20 Years è equipaggiata con sedili anteriori sportivi top di gamma, rivestiti di serie in pelle nappa e dotati di climatizzazione attiva. Nella zona superiore dello schienale è inoltre ricamata la lettera R blu. Un dettaglio raffinato: il blu degli interni è analogo alla verniciatura metallizzata in Lapiz Blue tipica dei modelli Volkswagen R.

Nella parte posteriore del volante sportivo trovano posto le levette di comando del DSG dalla forma particolarmente ergonomica. Durante la guida, nel passaggio alla marcia superiore in modalità manuale il nuovo cambio dal feedback consistente reagisce in modo sportivo.

Questo feedback del cambio e della catena cinematica è attivo in caso di passaggio manuale alla marcia superiore nelle modalità S ed S+. Con il pregiato volante sportivo multifunzione dotato di levette di comando più grandi, il conducente ha la strada in pugno.

