Perchè Volskwagen ha assunto un esperto software ex Tesla, Google e Rivian

Finalmente in Volkswagen qualcuno ha deciso che era arrivato il momento di mettere un punto a capo nell’annosa questione dello sviluppo software, reclutando Sanjay Lal, un esperto del settore con un notevole bagaglio di esperienze presso Rivian, Google e Tesla.

Evidentemente l’idea è quella di far guidare una delle componenti più importanti di un’auto elettrica da uno che “ci sa già fare”, piuttosto che cercare internamente, visti i fiaschi software degli ultimi anni. L’arrivo di Sanjay Lal è visto come un’opportunità per migliorare la competitività del gruppo attraverso lo sviluppo di software automobilistico più efficiente e affidabile. Ma sarà sufficiente per riportare sulla giusta strada uno dei principali produttori di auto al mondo?

Il Gruppo VW ha annunciato che Lal guiderà il nuovo “Software Defined Vehicle Hub” presso CARIAD, la divisione software del gruppo. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore del software automobilistico, Lal ha ricoperto recentemente il ruolo di Vice President delle Piattaforme Software presso Rivian, dove ha supervisionato lo sviluppo dei sistemi di infotainment e altro ancora. Prima di questa esperienza, aveva occupato posizioni dirigenziali presso aziende di spicco come Cisco, Google e Tesla.

Lal si troverà sicuramente di fronte a sfide importanti. CARIAD è stata fondata nel 2020 con l’obiettivo di consolidare le diverse piattaforme software sparse all’interno del Gruppo VW. Prima di allora, esistevano diverse piattaforme software con componentistica proveniente da fornitori diversi, una situazione decisamente svantaggiata quando si compete con aziende come Tesla, che utilizzano un approccio più mirato.

Le cose non sono comunque andate bene negli ultimi anni sul fronte software. A causa di lanci problematici e diversi difetti, e modelli chiave come la Porsche Macan elettrica, l’Audi Q6 e-tron e la stessa Volkswagen ID.3 hanno subito ritardi dovuti a problemi software. Problemi che hanno anche contribuito al licenziamento dell’ex CEO del Gruppo VW, Herbert Diess, nel 2022.

Con il futuro delle auto sempre più legato al software, l’arrivo di Sanjay Lal, un esperto con esperienze presso due produttori di auto elettriche di prestigio, è motivo di grande entusiasmo in Volkswagen. Tuttavia, resta da vedere se riuscirà a superare queste sfide nonchè a soddisfare le aspettative del management ma soprattutto dei clienti.

