Starbucks con Volvo per la ricarica delle auto elettriche negli USA

Negli USA accordo tra Starbucks e Volvo per la ricarica delle auto elettriche su un percorso di 2.200 km da Seattle a Denver.

Gli automobilisti che viaggeranno con le auto elettriche negli USA potranno caricare le proprie auto da Starbucks. Il progetto pilota, annunciato da Volvo, fornirà colonnine di ricarica elettrica in alcuni Starbucks su un percorso che va da Denver a Seattle. Le stazioni di ricarica veloce DC sono realizzati da ChargePoint per un totale di 60 punti di ricarica presso circa 12 Starbucks. Il percorso è lungo circa 2.200 km, e le stazioni saranno distanziate ogni 160 km circa.

La buona notizia per i clienti Volvo è che per loro la ricarica elettrica sarà gratuita o comunque a tariffe concorrenziali, mentre per tutti gli altri ci sarà da pagare una tariffa che al momento non è ancora nota. Rispetto ad altri progetti come EVgo, Electrify America o la rete di ricarica di Tesla, ChargePoint concentra i propri sforzi attorno ai luoghi di vendita al dettaglio o di lavoro.

Per quanto riguarda la potenza, ci saranno due tagli, da 62,5 kW e 350 kW. Facendo quattro calcoli, in 20 minuti si ricarica tramite il 62,5 kW di circa 120 km. Un valore che può essere accettabile se si considera l’accoglienza degli Starbucks, dove ci si può accomodare per un caffè o per un pranzo, potendo contare sulla connessione wifi.

Interessante comunque il modello di business dove aziende diverse collaborano per fornire un accesso esteso a una rete di ricarica elettrica lungo alcuni percorsi autostradali. Questo ovviamente per quanto riguarda gli Stati Uniti. In Europa sicuramente la situazione è diversa, così come sono diversi i costi dell’energia.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.