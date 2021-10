A San Francisco da settimane una via è invasa da auto a guida autonoma.

Gli abitanti della zona hanno iniziato ad ostacolare la flotta di Waymo.

C’è la tendenza a considerare la guida autonoma la prossima frontiera della tecnologia automotive, ma per ora, i residenti di una tranquilla strada chiusa di San Francisco la trovano una reale scocciatura: sono stati infatti invasi da decine di auto autonome Waymo, società di Google che sta facendo dei test proprio in questi giorni.

Questo piccolo imprevisto, che ha visto letteralmente boicottare la flotta di Waymo dagli abitanti, è avvenuta nel quartiere di Richmond, sulla 15th Avenue della metropoli californiana.

Quando è troppo è troppo!

Stando a quanto riportato da KPIX, gli abitanti alla fine ne avevano le scatole piene, e hanno iniziato ad ostacolare la flotta di Waymo. Questo perché le Jaguar I-Pace rese indipendenti da Waymo, pur con a bordo persone, occupavano la strada a tutte le ore, prima di svoltare e ripartire. Un rito ripetitivo, che percorrevano anche in fila, con uno strano comportamento che pare stia andando avanti da sei, se non otto settimane.

I residenti hanno anche provato a parlare con i conducenti, i quali hanno risposto che questo è il modo in cui sono state programmate e che loro erano lì a fare il loro lavoro. Waymo ha dichiarato a The Verge che il modello è dovuto alla presenza lì vicino di una “Slow Street“, cioè al fatto che i movimenti dei veicoli sono limitati nelle zone residenziali.

Il portavoce della società di Google ha detto che si adattano continuamente alle regole di San Francisco, e che in questo caso le vetture che viaggiano a nord della California sulla 15th Avenue devono fare un’inversione a U per via della presenza di una Slow Street: fondamentalmente, il software Waymo stava obbedendo alle stesse regole stradali che ogni auto deve seguire.

