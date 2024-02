Yangwang U9: la supercar Elettrica di BYD

La BYD Yangwang U9 è una supercar elettrica con quattro motori elettrici che erogano una potenza combinata di 1.306 cavalli e una coppia di 1.680 Nm.

BYD officially launched its pure electric flagship sports car, the YANGWANG U9, today. Its air suspension system offers a wide range of dance modes, while the adoption of four electric motors allows it to spin in place. pic.twitter.com/IHhhTKDCSW — Yan Chang (@cyfoxcat) February 25, 2024

BYD ha ampliato la gamma con l’introduzione della supercar elettrica Yangwang U9, che è il secondo veicolo prodotto sotto il nuovo marchio Yangwang, dopo il SUV fuoristrada U8. La presentazione ufficiale della U9 ha avuto luogo durante un evento nella metropoli di Shanghai, dove è stata svelata un’unica configurazione del modello biposto, proposta a un prezzo di partenza di 1,68 milioni di RMB, ovvero circa 215.000 euro.

Motore ed autonomia

La Yangwang U9 si distingue per le sue dimensioni generose, con una lunghezza di 4.966 mm, una larghezza di 2.029 mm e un’altezza di 1.295 mm, su un passo di 2.900 mm. Questo modello BEV (Battery Electric Vehicle) si avvale della potenza di quattro motori elettrici, ciascuno capace di erogare una potenza massima di 240 kW, per un totale combinato di 960 kW. Tale configurazione permette di sviluppare una potenza fino a 1.306 cavalli e una coppia di 1.680 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,36 secondi, prestazioni che vanno oltre quelle garantite da un tradizionale motore a 12 cilindri.

L’autonomia non è da meno, dato la U9 che si basa su una piattaforma ad alta tensione di 800 V e si alimenta attraverso una blade battery da 80 kWh, assicurando una percorrenza combinata CLTC di 450 chilometri. La vettura supporta inoltre la ricarica rapida tramite due connettori, permettendo di passare dal 30% all’80% di carica in soli 10 minuti, una caratteristica condivisa con altri modelli di lusso del gruppo BYD, come quelli del marchio Denza.

Tecnologicamente avanzata

La U9 è dotata del sistema DiSus-X di BYD, una delle soluzioni più avanzate per il controllo del telaio, presentata per la prima volta nell’aprile 2023. Questo sistema non solo garantisce performance di guida eccezionali ma ha dimostrato anche la capacità della vettura di eseguire movimenti complessi come danze, salti e persino la guida su tre ruote.

La supercar è equipaggiata con il sistema di cockpit DiLink e il sistema di guida assistita DiPilot di BYD, e include un chip 5G realizzato in collaborazione con Qualcomm, basato su un processo produttivo a 4 nm. Queste tecnologie non solo elevano l’esperienza di guida ma permettono anche l’accesso a funzioni esclusive come la danza del veicolo e le manovre stile “carro armato”.

Posizionamento e futuro del marchio Yangwang

Dal lancio ufficiale del marchio Yangwang avvenuto il 5 gennaio 2023, BYD ha chiarito le sue ambizioni di posizionarsi nel segmento di lusso del mercato dei veicoli elettrici, con il debutto dei modelli U8 e U9. L’introduzione della piattaforma tecnologica e⁴ ha ulteriormente sottolineato l’intenzione di BYD di basare l’intera gamma dei futuri modelli di lusso su questa innovativa soluzione.

La U8, primo veicolo prodotto da Yangwang, ha segnato l’inizio delle consegne a novembre 2023, registrando vendite significative nei mesi successivi. L’annuncio della berlina U7, che promette di ridefinire i limiti delle prestazioni per le berline di lusso, anticipa ulteriori sviluppi per il marchio.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD