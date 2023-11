Zeekr 007, la nuova berlina elettrica cinese promette molto bene

Geely ha pubblicato le prime immagini ufficiali della Zeekr 007, prima berlina elettrica e quarto modello del marchio cinese nato nel 2021, dopo la 001 che abbiamo guidato tra le Rune, la monovolume 009 e la X pensata per l’Europa.

Sarà presentata al Salone di Guangzhou il prossimo 17 novembre, giorno in cui darà anche il via ai preordini in Cina. Inaugura un nuovo corso stilistico, e potrebbe essere anche il terzo modello del marchio ad arrivare in Europa, affiancandosi ai modelli già venduti in Svezia e Paesi Bassi, e presto anche in Germania, Danimarca e Norvegia.

La Zeekr 007 è elegante e iper-tecnologica

Sono soluzioni d’avanguardia quelle adottate dai designer della 007, disegnata in Svezia al Geely Design Centre di Göteborg e per la prima volta con un’estetica che si stacca dai modelli Lynk & Co, pur mantenendo alcune similitudini. Merito del lavoro di Stefan Sielaff, non un nome a caso: il designer tedesco è il padre della prima Audi A1 e della prima Audi A7, e ha lavorato per la casa dei quattro anelli molto a lungo e in più occasioni: negli anni Novanta e poi di nuovo a fine anni Duemila, sotto Walter De Silva, dopo una breve parentesi in Mercedes.

Proprio la sua esperienza e la passione per le forme morbide hanno portato a una Zeekr 007 più raffinata rispetto agli altri modelli, con forme molto sinuose e scelte davvero innovative. Per esempio, i fari anteriori sono completamente nascosti tanto che è difficile vederli quando non sono accesi. La vettura è la prima al mondo con barriera fotoelettrica, cosa che rende completamente neri tutti i gruppi ottici quando il motore è spento.

La fiancata è tipica di una berlina a tre volumi, ma anche qui ci sono delle novità: le luci di profilo ne includono anche una interattiva Smart Driver Assist che si colora per dare indicazioni a chi è esterno, come i pedoni. Interessante anche il tetto in vetro, che è il primo realizzato in nano argento del settore. Si unisce direttamente al lunotto posteriore, ed entrambi godono di pellicola isolante in nano-argento a doppio vetro incorporata, pellicola per la privacy sfumata con visione chiara, e un ottimo isolamento termico.

Dietro, il portellone ha un’apertura tutta sua, diversa da qualsiasi berlina con una struttura a conchiglia, e trama squamata che si nota già dalle foto, adottata per ottimizzare lo spazio e soprattuto rendere più ampia l’apertura del portellone. Qui ritorna il family feeling con le ultime Zeekr-Lynk&Co, in particolare con la X: I fari sono sottilissimi e sviluppati tutti in larghezza, e con il logo Zeekr a LED.

Per quanto riguarda il motore, sappiamo per ora di una configurazione da 204 CV e 350 N/m di coppia, con 0-100 in 6,5 secondi. Si tratta sicuramente della configurazione d’ingresso. Tutte, comunque, hanno sistema a 800 Volt con ricarica molto rapida, e sospensioni a doppio braccio oscillante grazie alla piattaforma SEA di Geely su cui l’auto è costruita.

