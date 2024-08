La nuova Cupra Leon 2024, disponibile nelle versioni hatchback e Sportstourer, si distingue per il suo design, le sue avanzate dotazioni tecnologiche e la gamma motori diversificata, che include opzioni ibride, diesel e benzina.

La gamma di motorizzazioni

Sono disponibili sia per nuova Cupra Leon che per Leon Sportstourer, il 1.5 TSI 150 CV che rappresenta la motorizzazione d’accesso alla gamma e il 1.5 e-HYBRID DSG 204 CV, che amplia l’offerta elettrificata, aggiungendo un’ulteriore unità al già esistente motore ibrido plug in da 272 CV. Il setting di potenza del propulsore termico della nuova variante da 204 CV introdotta è in grado di erogare 150 CV.

Alle versioni VZ e VZ Extreme, già presenti a listino con i motori e-HYBRID 272 CV, si aggiungono il 2.0 TSI DSG 300 CV, per nuova Cupra Leon, e il 2.0 TSI 333 CV 4Drive DSG, per nuova Leon Sportstourer. Quest’ultimo, dotato di ripartitore di coppia con tecnologia Torque Splitter, che diventa così la Leon più potente mai prodotta.

Questi due nuovi motori 2.0 TSI, in combinazione con la versione VZ Extreme, includono di serie il pacchetto (a pagamento su richiesta per la versione VZ) di cerchi in lega forgiati da 19” Machined Hailstorm Copper e pinze Akebono.

I prezzi della gamma

Cupra Leon 1.5 TSI 150 CV a partire da 33.450 €

Cupra Leon 1.5 e-HYBRID DSG 204 CV a partire da 43.500 €

Cupra Leon VZ 2.0 TSI DSG 300 CV a partire da 47.450 €

Cupra Leon VZ Extreme 2.0 TSI DSG 300 CV a partire da 55.100 €

Leon Sportstourer 1.5 TSI 150 CV a partire da 34.600 €

Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID DSG 204 CV a partire da 44.650 €

Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV a partire da 52.050 €

Leon Sportstourer VZ Extreme 2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV a partire da 59.700 €

Il design

Nuovi elementi esaltano il linguaggio stilistico: il frontale shark nose, i proiettori anteriori a Led o Matrix Led con firma luminosa triangolare. Un volto completamente rinnovato e un’anima più forte e sportiva, con il logo integrato sul cofano, sopra la griglia anteriore, in linea con il design dei nuovi modelli Cupra.

Il design posteriore della nuova Leon presenta un portellone a forma di V che si integra con le nervature superiori provenienti dalle fiancate; l’estrattore, ispirato al mondo racing, conferisce carattere, dinamismo e vigore al posteriore. L’illuminazione a led, con il design triangolare, aggiunge un elemento iconico e memorabile: il logo Cupra illuminato incastonato al centro del gruppo ottico posteriore.

Gli elementi stilistici e tecnologici del design esterno si ritrovano anche nell’abitacolo. Il volante racing Cupra, con pulsante di avviamento e selezione della modalità di guida (di serie per le versioni con cambio automatico DSG), riflette l’attenzione al dettaglio. I sedili sportivi, l’architettura digitale e i materiali rinnovati conferiscono un tocco di classe superiore. Il design parametrico 3D della plancia, la console centrale riprogettata e le finiture in colore tech copper e dark aluminium arricchiscono l’abitacolo. I materiali utilizzati garantiscono comfort e sicurezza per conducente e passeggeri.

Tra i contenuti tecnologici spiccano la nuova Human Machine Interface, ridisegnata per semplicità e personalizzazione, e il sistema di infotainment da 12,9’’, con cursore retroilluminato e nuovi widget. Il nuovo sistema audio opzionale hi-fi con 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Sennheiser offre un’esperienza sonora unica.

La nuova Cupra Leon e la Cupra Leon Sportstourer sono disponibili con quattro diversi propulsori: il TSI da 1.5 litri e 150 CV (110 kW) con cambio manuale, il 2.0 TSI VZ da 300 CV (221 kW) con cambio DSG a 7 rapporti e differenziale autobloccante anteriore, il 1.5 Hybrid 150 CV (110 kW) DSG con batteria agli ioni di litio da 48V, e il 2.0 TDI 150 CV DSG a 7 rapporti. Inoltre, ci sono due motori e-HYBRID plug-in da 204 CV (150 kW) e 272 CV (200 kW).

La versione Sportstourer offre due motori TSI specifici: un 2.0 TSI da 204 CV (150 kW) e un 2.0 TSI da 333 CV (245 kW) con tecnologia Torque Splitter e trazione integrale 4Drive, rendendo questa la Cupra Leon più potente di sempre. Cupra Leon offre una ricca dotazione di serie: cerchi in lega da 18″, paraurti sportivi, vetri posteriori oscurati, fari Full Led anteriori e posteriori con firma luminosa triangolare, volante racing in pelle riscaldato, plancia con design parametrico 3D, pedaliera con inserti metallici e sedili sportivi in tessuto e similpelle.

Tra le dotazioni tecnologiche di serie ci sono: sistema di infotainment con display touch da 12,9’’, sensori di parcheggio, portellone elettrico (Sportstourer), Cupra Virtual Cockpit da 10,25’’, Full Link wireless, Connectivity Box, Keyless Go, Drive Profile e Climatronic tri-zona. Per la sicurezza, sono inclusi Adaptive Cruise Control, Light Assist, Lane Assist e Traffic Sign Recognition.

I pacchetti opzionali includono Edge, Intelligent Drive Lite, Pure Performance, Skyline, Immersive by Sennheiser e Driving Performance, per una personalizzazione avanzata.

Le nuove Cupra Leon e Leon Sportstourer, con motori 1.5 Hybrid 150 CV DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG, con prezzi che partono da 36.000 euro per la versione 5 porte e 37.100 euro per la Sportstourer.