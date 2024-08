Andrea Kimi Antonelli ammette: “Ho spinto troppo”

Andrea Kimi Antonelli ha ammesso di aver spinto troppo durante il suo debutto in F1 al GP d'Italia, causando l'incidente alla Parabolica. Il giovane pilota, atteso come sostituto di Hamilton in Mercedes, punta a riprendersi presto.

Il tanto atteso debutto in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli si è concluso bruscamente, quando il giovane pilota italiano ha perso il controllo della sua Mercedes durante le prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza. Antonelli, considerato una delle future stelle della F1, ha ammesso di aver “spinto un po’ troppo” prima di schiantarsi contro le barriere della Parabolica, meno di dieci minuti dall’inizio della sessione.

Il 18enne, che dovrebbe essere confermato come successore di Lewis Hamilton in Mercedes a partire dal 2025, stava completando solo il suo secondo giro veloce quando ha perso il controllo della vettura. L’incidente, che ha visto la Mercedes impattare violentemente contro le barriere, ha causato l’interruzione della sessione con bandiera rossa. Fortunatamente, Antonelli è rimesto illeso, anche se ha poi annullato i suoi impegni con la stampa per tornare in hotel a causa di un malore.

In un video diffuso da Mercedes, Antonelli ha commentato:

Ah, che giornata. Prima FP1 fatta. Purtroppo è finita abbastanza velocemente a causa dell’incidente. È stato abbastanza forte, circa 52 G. Mi dispiace davvero per il team e per George Russell per averli costretti a lavorare dopo. È stato un errore da parte mia, ho spinto un po’ troppo per le condizioni. Avrei dovuto costruire il ritmo più progressivamente, ma sicuramente ho imparato la lezione per la prossima volta.

Il team principal di Mercedes, Toto Wolff, ha difeso Kimi, sottolineando che questo errori fanno parte del processo di crescita.

Mi è piaciuto. L’importante è che non si sia fatto male. È stato sfortunato perché avevamo un’ora di prove e avremmo visto delle buone prestazioni. Ma, come abbiamo detto, è un rookie, è molto giovane. Stiamo investendo nel suo futuro e questi momenti accadranno. È meglio avere problemi nel rallentarlo piuttosto che nel renderlo più veloce. Quello che abbiamo visto da un giro e mezzo è stato sorprendente. E’ l’inizio di una grande carriera.

Nonostante l’inizio difficile, c’è grande fiducia che Antonelli saprà riprendersi rapidamente da questo incidente. Il giovane pilota ha mostrato talento e determinazione, caratteristiche che lo rendono uno dei candidati più promettenti per il futuro della Formula 1.