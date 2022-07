Gli orari F1 TV8 oggi GP Ungheria 2022 SKY e griglia di partenza

Ecco gli orari della F1 su TV8 oggi del GP di Ungheria trasmesso in diretta alle 15 da SKY e NOW. Si tratta della tredicesima prova del campionato di Formula Uno. Siamo sul circuito dell’Hungaroring, dove Russel ha conquistato la pole davanti a Sainz e Leclerc.

George Russell becomes the 105th different driver in F1 history to take pole 👏#HungarianGP @pirellisport pic.twitter.com/ho7LOjjDLr — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

La Griglia di Partenza del GP di Ungheria

Dopo le libere, le qualifiche hanno determinato la griglia di partenza di questo GP di Ungheria 2022. Come accennato Russell è in pole, ed in prima fila avrà a fianco Sainz, l’altra Ferrari di Leclerc in terza posizione. Verstappen e Perez partono in quinta fila, con il decimo e l’undicesimo tempo.

1a fila: George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)

2a fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren)

3a fila: Esteban Ocon (Alpine), Fernando Alonso (Alpine)

4a fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

5a fila: Daniel Ricciardo (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

6a fila: Sergio Perez (Red Bull), Guanyou Zhou (Alfa Romeo)

7a fila: Kevin Magnussen (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

8a fila: Mick Schumacher (Haas), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9a fila: Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin)

10a fila: Pierre Gasly (Alpha Tauri), Nicholas Latifi (Williams)

Orari TV8 oggi F1 GP Ungheria in diretta

Vediamo qui sotto tutti gli orari di TV8 del Gran Premio di Francia in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Domenica 24 luglio

Ore 15:00 – 17:00: diretta Gara

Orari F1 GP Ungheria oggi in diretta su SKY

Sky dedica la programmazione del Gran Premio i canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Domenica 31 Luglio

Ore 13.30: Pre gara

Ore 15.00: GP Ungheria

Ore 17.00: Post gara

Ore 17.30: #Skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Nella classifica della F1 2022 Verstappen è davanti di 38 punti rispetto a Leclerc che è secondo. Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo appuntamento sarà per il GP del Belgio a Francorchamps, nel weekend del 26-28 Agosto.

