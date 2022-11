GP Brasile 2022: orari TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 del GP del Brasile 2022 che verrà trasmesso in differita su TV8 ed in diretta su SKY e NOW. Attenzione quindi all’orario di partenza perchè a causa del fuso orario il GP avrà il via alle 19 e non al pomeriggio come da tradizione. Siamo al penultimo appuntamento della stagione, con il Gran Premio si corre sull’autodromo di Interlagos.



Max Verstappen che ha meritatamente stravinto il secondo titolo mondiale di Formula 1 consecutivo in carriera ed ha superato anche il record di vittorie in una stagione. Le Ferrari sono ancora in cerca di riscatto, almeno per consolidare il secondo posto di Leclerc.

Pubblichiamo più sotto tutti gli orari del Gran Premio del Brasile 2022 in TV, per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari differite F1 Brasile 2022 su TV8

Sabato 12 novembre

Ore 19.45 Qualifiche GP Brasile (differita della sessione del venerdì)

Ore 21.00 Pre Gara Sprint

Ore 21.30 Gara Sprint GP Brasile (differita)

Ore 22.15 Post Gara Sprint

Domenica 13 novembre

Ore 20.00 Pre Gara

Ore 21.30 GP Brasile (differita)

Ore 23.30 Post Gar

Orari dirette F1 Brasile 2022 SKY e NOW

Ecco le dirette di oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, in streaming su NOW, con il collegamento che inizierà alle 19.00, a seguire l’inizio del Gran Premio alle ore 21.

Venerdì 11 novembre

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: F1 – prove libere 1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 20.00: F1 – qualifiche

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.45: Paddock Live Show

Sabato 12 novembre

Ore 15.30: conferenza stampa team

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: F1 – prove libere 2

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live – #skymotori

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: F1 – Gara Sprint

Ore 21.15: Paddock Live

Ore 21.45: Paddock Live Show

Domenica 13 novembre

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.00: F1 gara

Ore 21.00: Paddock Live

Ore 21.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23.00: Race Anatomy

