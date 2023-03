Londra vuole ospitare una gara di F1 nel bel mezzo della zona a bassissime emissioni

Quando i soldi sono tutto, ecco l’idea di ospitare nel centro di Londra una gara di Formula 1. Si, perchè evidentemente il mitico Silverstone non è sufficiente, ecco che la scintillante capitale si candida ad avere un Gran Premio tutto suo. Ma, aspettate un attimo, è la stessa città che fa pagare la salatissima “congestion charge” e dove i parcheggi sono cari come il fuoco?

Pare proprio di si, ma i soldi sono soldi, e allora ben vengano i motori termici della F1. D’altra parte se la Formula E non interessa a nessuno, non sarà mica colpa dei business man londinesi.

La Formula 1 a Londra grazie ai palazzinari

Veniamo allora a sapere direttamente dal Sunday Times che i piani per la costruzione di una pista di Formula 1 nel centro di Londra sono stati rivitalizzati nell’ambito di un progetto per lo sviluppo dell’area dei Royal Docks. Secondo quanto riportato, se il piano da 250 milioni di sterline andrà in porto, il “Gran Premio di Londra” potrebbe entrare a far parte del calendario di F1 già nel 2026.

Progettato per “massimizzare i sorpassi”, il nuovo circuito è stato paragonato al Circuit de Gilles-Villeneuve di Montreal. Il circuito di 5,79 km proposto nei Docklands di Londra sarà caratterizzato da 22 curve e da una velocità media di 200 km/h. Dalle tribune galleggianti, circa 95.000 spettatori potrebbero osservare alcuni dei migliori piloti del mondo sfrecciare lungo i moli Royal Albert e Royal Victoria prima di girare intorno al centro ExCel.

L’idea dei promotori è che il sito di East London diventi un centro per lo sport e il tempo libero, con progetti per piste ciclabili, sentieri per la corsa, campi da gioco e da tennis, oltre a diversi bar, ristoranti e hotel. Il gruppo è fiducioso che, con l’autorizzazione, il sito potrebbe essere pronto a ospitare un Gran Premio entro il 2026.



In ogni caso, basta vedere la mappa ed il rendering per rendersi conto di cosa c’è in ballo. L’idea dei palazzinari londinesi è semplice, ovvero usare il glamour della F1 per rendere appetibile un’area che tutto è fuorché interessante. Voi ci andreste ad abitare in un costosissimo appartamento con vista direttamente sul London City Airport?

E gli ecologisti?

Ma come, proprio il Regno Unito che dal 2030 ha imposto la vendita delle sole auto elettriche o ibride, adesso vuole ospitare ben due Gran Premi dove tante automobili inquinantissime gireranno a velocità folli nel centro di Londra? Qui non ce la raccontano giusta. Possibile che le varie congestion charge, i vari proclami sull’ambiente, sui cambiamenti climatici, sul voler farci usare le bici a tutti i costi, siano solo aria fritta? A pensar male ci si azzecca sempre, vero?

