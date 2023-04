Orari F1 Baku 2023 oggi domenica su TV8 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 Baku 2023 e come vedere la gara di F1 di oggi domenica 30 aprile su TV8 con il Gran Premio dell’Azerbaijan alle 18 ed in diretta su SKY alle 13.

La griglia di partenza del GP dell’Azerbaijan è caratterizzata da una pole position sorprendente, ottenuta da Charles Leclerc su Ferrari. Il pilota monegasco è riuscito a fermare il cronometro sull’1:40.203, battendo il leader della classifica Max Verstappen di quasi due decimi. Terzo posto in griglia per Sergio Perez, che ha preceduto l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz. La gara si preannuncia molto combattuta e interessante, con l’obiettivo per molti piloti di conquistare la vetta della classifica iridata.

Ricordiamo che il Gran Premio dell’Azerbaijan è il terzo appuntamento della stagione di Formula 1, che arriva dopo una pausa di quasi un mese. La gara si svolge sul circuito cittadino di Baku, tra le strade del centro della città, in un’atmosfera suggestiva e caratterizzata da molti punti critici per i piloti. Nonostante la pausa, il clima tra i team e i piloti è rimasto caldo e intenso, con l’attenzione concentrata sulla novità del format Sprint.

La classifica di F1 vede ancora in testa Max Verstappen, che dopo la gara sprint di ieri conduce con 69 punti, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez con 62, mentre Fernando Alonso è terzo con 48 punti. Al quarto posto si trova il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton con 40 punti, seguito dal ferrarista Carlos Sainz con 24. Il pilota della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, sta invece vivendo un inizio di stagione difficile, con soli 13 punti e una posizione di classifica lontana dalle aspettative.

L’attesa per il GP di Baku è grande, soprattutto dopo le sorprese delle qualifiche, che hanno visto la Ferrari conquistare la pole position. La gara si preannuncia molto combattuta, con le scuderie che dovranno saper gestire al meglio le loro strategie di gara e i loro pneumatici per conquistare la vittoria. Sarà interessante vedere se Max Verstappen riuscirà a mantenere il suo vantaggio in classifica e se i piloti della Ferrari riusciranno a recuperare terreno. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky alle 13 e in chiaro su TV8 alle 18, per godere di un grande weekend di motorsport.

Orari F1 Baku 2023 oggi su TV8

Oggi Domenica 30 aprile

Ore 18:00: F1 Gara in differita

Orari F1 Baku 2023 oggi su SKY e NOW

Oggi Domenica 30 aprile

Ore 09.30: Feature Race F2

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 13.00: F1 gara

Ore 15.00: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

F1 GP Baku 2023: griglia di partenza

1ª fila:1. Leclerc, 2. Verstappen

2ª fila: 3. Perez, 4. Sainz

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Alonso

4ª fila: 7. Norris, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Stroll, 10. Piastri

6ª fila: 11. Russell, 12. Ocon

7ª fila: 13. Albon, 14. Bottas

8ª fila: 15. Sargeant, 16. Zhou

9ª fila: 17. Hulkenberg, 18. Magnussen

10ª fila: 19. Gasly, 20. De Vries

