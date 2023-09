Orari F1 TV8 oggi Giappone 2023 e diretta Sky e Now

Ecco gli orari F1 oggi del GP Giappone 2023 su TV8 con il via della gara alle ore 7 su Sky e Now con collegamento già dalle 5.30 am. Attenzione perché ovviamente c’è da tenere conto del fuso orario, con il via al Gran Premio la mattina presto. Per chi si è perso la diretta, c’è sempre la differita alle 16:30 su TV8.

Ricordiamo che la classifica piloti di F1 vede in testa Max Verstappen A 374 punti, lanciato nella conquista del titolo, considerando che il compagno di squadra Sergio Perez è a “soli” 223 punti; al terzo posto Lewis Hamilton con 180 punti. Secondo il calendario della Formula 1, il prossimo GP sarà quello del Qatar nel weekend del 6-8 Ottobre.

Griglia di partenza Giappone Suzuka 2023

Pos No Driver Car Time 1 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.877 2 81 Oscar Piastri Mclaren Mercedes 1:29.458 3 4 Lando Norris Mclaren Mercedes 1:29.493 4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.542 5 11 Sergio Perez Red Bull 1:29.650 6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:29.850 7 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.908 8 63 George Russell Mercedes 1:30.219 9 22 Yuki Tsunoda Alphatauri 1:30.303 10 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.560 11 40 Liam Lawson Alphatauri 1:30.508 12 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:30.509 13 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:30.537 14 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:30.586 15 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:30.665 16 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:31.049 17 18 Lance Stroll Aston Martin 1:31.181 18 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:31.299 19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:31.398 20 2 Logan Sargeant Williams Mercedes –

Orari F1 TV8 oggi GP Giappone 2023 in differita

Domenica 24 settembre

Ore 16.30: F1 gara in differita

Orari F1 oggi GP Giappone 2023 su Sky e NOW in diretta

Domenica 24 settembre

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7.00: F1 – gara

Ore 9.00: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 12: Race Anatomy

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.