Orari F1 TV8 oggi sabato 23 del GP USA ad Austin

Gli orari TV8 e SKY di oggi 23 ottobre per vedere le qualifiche del GP F1 USA 2021.

Ecco gli orari F1 su TV8 oggi sabato 23 ottobre del GP USA 2021 che si corre sul Circuito delle Americhe ad Austin in Texas. L’appuntamento con gara in diretta è invece per domani domenica 24 ottobre alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Attenzione agli orari perchè sono posticipati per il fuso orario. In questo modo, tra l’altro, non si sovrappongono con quelli della MotoGp a Misano, dove si corre il GP dell’Emilia Romagna e del Made in Italy.

Per quanto riguarda la Formula 1 si tratta della diciasettisima prova, dove Max Verstappen con 262.5 punti è in testa nel mondiale piloti e dove Lewis Hamilton con 256.5 cercherà di tornare in testa. Un mondiale aperto, che potrebbe chiudersi solo all’ultima gara.

Programma F1 GP USA ad Austin



Il programma del weekend, ora italiana.

Oggi Sabato 23 ottobre

Prove Libere 3: ore 18:00 – 19:00

Qualifiche: ore 23:00 – 24:00

Domenica 24 ottobre

Gara: ore 21:00

F1 orari TV8 oggi sabato 23 del GP USA per vederlo in chiaro

Il GP USA di Formula 1 2021 dal circuito di Austin viene trasmesso in chiaro su TV8 con la differita di qualifiche e gara. Attenzione, perchè le qualifiche saranno trasmesse durante la notte tra sabato e domenica, all’1 am.

Oggi Sabato 23 ottobre

ore 01:00 am di domenica 24 ottobre: qualifiche

Domenica 24 ottobre

ore 23:00: gara F1

Orari F1 USA 2021 oggi in diretta su Sky Sport F1 e Now

La programmazione del GP USA, in diretta su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Oggi Sabato 23 ottobre

Ore 19.45: Paddock Live

Ore 20: prove libere 3 F1

Ore 21: Paddock Live

Ore 22.15: #skymotori

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: qualifiche F1 (replica dall’1.00 am di domenica su TV8)

Ore 24.15: Paddock Live

Domenica 24 ottobre

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: gara F1 (replica dalle 23 su TV8)

Ore 23: Paddock Live

Ore 24: Race Anatomy F1

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!