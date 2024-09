Verstappen a Red Bull: “Più attenzione, altrimenti resto a casa”

Durante il Gran Premio d’Italia, Max Verstappen ha inviato un messaggio radio piuttosto piccato al suo team Red Bull, esprimendo la sua frustrazione per un problema di comunicazione cruciale durante la gara. Dopo aver lottato per difendere la sua posizione contro Lando Norris, Verstappen ha dovuto chiedere al team se poteva passare a un’impostazione più veloce, una domanda che non avrebbe dovuto essere necessaria, secondo il campione in carica.

In una intervista concessa alla piattaforma streaming Viaplay dopo la gara, Verstappen ha spiegato il proprio punto di vista:

Durante la gara la mia batteria era relativamente scarica mentre combattevo con Lando. Avrei dovuto sapere quando potevo tornare alla modalità più veloce, ma invece ho dovuto chiedere al team, cosa che non dovrebbe accadere.

La frustrazione di Verstappen è apparsa più che evidente nel passaggio successivo:

Potremmo essere in una posizione difficile, ma bisogna comunque essere all’erta. Altrimenti, posso anche restare a casa.

Nonostante nella classifica piloti F1 abbia un vantaggio di 62 punti su Norris , Verstappen ha ammesso che vincere il titolo quest’anno, ad oggi potrebbe essere “poco realistico“. Dopo un iniziale periodo di dominio nella stagione in corso, Verstappen ha visto il suo vantaggio ridursi notevolmente, con McLaren e Ferrari che si avvicinano pericolosamente nella classifica costruttori.

Con otto gare rimaste nel calendario di f1 2024, il prossimo appuntamento sarà il Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku, potrebbe risultare decisivo. Non tanto per la classifica immediata, ma per il morale del team. Con un Verstappen incapace di far squadra, potrebbe iniziare a mettersi davvero male per la Red Bull.

