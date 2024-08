Lamborghini Revuelto Opera Unica Sardegna

Lamborghini ha presentato una versione esclusiva della Revuelto, una vera e propria “Opera Unica” creata dal reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini dedicata alla Sardegna. Questo esemplare unico è stato presentato presso il lussuoso hotel Cala di Volpe, situato nel cuore della spettacolare e famosa destinazione turistica della Costa Smeralda in Sardegna.

Oltre ai normali tempi di produzione di una Lamborghini Revuelto, sono state necessarie altre 475 ore di lavoro artigianale per ottenere gli effetti di verniciatura esterna. La carrozzeria dell’auto è stata trattata come una tela, con una dissolvenza localizzata in due o tre toni, esaltata dalla pittura a pennello che ricorda le onde che si infrangono sulle scogliere. Questa tecnica è stata utilizzata per personalizzare dettagli come la copertura del pulsante Start/Stop e la targa nominale. Gli interni presentano una finitura a ricamo che ha richiesto 85 ore di lavoro solo per sviluppare lo strumento necessario per l’effetto di cucitura ad acqua dedicato a questa Opera Unica.

La Revuelto unica nel suo genere utilizza tecniche di verniciatura sviluppate specificamente da Lamborghini Ad Personam, mettendo in risalto gli angoli e le linee distintive del veicolo come in un’opera d’arte moderna. Tre distinte tonalità di blu – Blu Tawaret, Blu Cepheus e Blu Okeanos – sono combinate con maestria utilizzando pennello e spatola per creare effetti speciali. Ispirate ai mari cristallini della Sardegna, queste tonalità evocano le bolle d’acqua, le onde e le grotte marine.

Il Blu Tawaret è utilizzato sui pannelli anteriori e sul tetto, mentre il Blu Cepheus più chiaro crea un effetto di dissolvenza sui pannelli posteriori. Il Blu Okeanos, infine, aggiunge profondità sul cofano e intorno allo splitter anteriore, messo in risalto dalla vernice Nero Bocca, dallo splitter e dai brancardi in carbonio lucido e dai cerchi Altanero con freni carboceramici neri.

All’interno, la selleria è caratterizzata dal Blu Delphinus come colore principale, arricchito dal Blu Amon sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sulle rifiniture della console centrale. Le cuciture e i profili bianchi Bianco Leda creano un elegante contrasto. I sedili, i pannelli delle porte, il tunnel e la linea del tetto presentano il nuovo ricamo Revuelto, realizzato con uno strumento appositamente sviluppato che permette cuciture a tre toni in Blu Amon, Blu Cepheus e Bianco Leda, richiamando le tonalità scintillanti delle acque sarde.

La Revuelto è la prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV di Lamborghini. Questo veicolo ridefinisce le prestazioni e il piacere di guida grazie alla sua architettura innovativa, all’aerodinamica avanzata e al nuovo telaio in carbonio. Con una potenza combinata di 1015 CV, fornita da un motore a combustione completamente nuovo e tre motori elettrici, e un cambio a doppia frizione, la Revuelto offre prestazioni straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

La Revuelto introduce il torque vectoring elettrico e la trazione integrale disponibile anche in modalità completamente elettrica, garantendo un dinamismo eccezionale sia in pista che nella guida quotidiana. Questo modello non solo rappresenta un capolavoro di ingegneria e design, ma è anche un tributo ai meravigliosi paesaggi marini della Sardegna, rendendo la Lamborghini Revuelto Opera Unica un vero e proprio gioiello su ruote.