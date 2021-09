Autovelox: quando fare ricorso e quando la multa è nulla

Vediamo insieme quando è possibile fare ricorso in caso di multa fatta tramite l'autovelox

Le sanzioni dell’autovelox possono essere contestate, rendendo rendendo l’operato dell’autovelox, ovvero la multa, completamente nulla. Ovviamente c’è un criterio: queste multe si possono contestare solo quando arrivano unicamente per errori commessi nell’utilizzo dei rilevatori di velocita che siano essi fissi, temporanei o mobili nonché da errori nella loro corretta segnalazione. Se è giusto parlare di rispetto del Codice delle Strada, ed invitare tutti a farlo, è altrettanto giusto che le Forze dell’Ordine seguano attentamente la legge in fase di controllo ed eventuale sanzione dell’automobilista.

I casi più frequenti di annullamento delle multe



La normativa attualmente valida in Italia parla chiaro: il dispositivo che registra la velocità deve essere chiaramente visibile agli automobilisti e il suo posizionamento deve essere anche ampiamente anticipato con un cartello visibile e chiaro posto a una giusta distanza dall’autovelox.

Quando l’autovelox non è segnalato o è nascosto

Diciamo subito che multa può essere annullata se la segnalazione non è sufficientemente chiara. Vale il rispetto dei diritti degli utenti della strada, danto torto quindi al il comportamento di gestori delle reti viarie sia quello degli amministratori locali.

Autovelox: come deve essere segnalato

La segnalazione deve avvenire almeno: 250 mt prima della postazione per superstrade e autostrade; a 150 mt su strade urbane ed extraurbane; almeno a 80 mt su tutte le altre strade.

Attenzione: la distanza minima tra apparecchio e cartello è di almeno 400 metri. Vale anche il contrario: la segnalazione invalida la multa anche nel caso in cui l’autovelox è troppo distante rispetto alla sua segnalazione di 4 km.

Autovelox non visibili

La rilevazione della velocità con apparecchi mobili deve avvenire alla presenza ben visibile della pattuglia che la effettua o del dispositivo che registra la velocità.

I posti di blocco su strade extraurbane devono essere situati in luoghi non pericolosi, cioè dove a paletta alzata, non si creino situazioni che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti.

Tutti i cartelli stradali, così come tutti i dispositivi di segnalazione luminosi che avvisano della presenza di autovelox, devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al punto nel quale viene effettuato il rilevamento della velocità.

