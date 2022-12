Bomboogie uomo inverno 2022: irrinunciabili, i cappotti teddy riscaldano con un quid in più. Linee essenziali e diverse

lunghezze, dal caban doppiopetto al cappotto lungo con revers. Extra soffici, morbidi, curati nei dettagli: dalle maxi tasche agli ampi cappucci, dai bottoni over alle zip ermetiche. I tessuti sono di eccellente qualità, antigoccia e antivento.

Per l’uomo, Bomboogie propone caban dalla linea più classica e cappotti corti zippati con cappuccio perfetti per il tempo libero. Ma anche giacche camicia da indossare sotto un piumino per completare il layer look così di tendenza e comodo. I colori vanno dagli intramontabili blu e neri, ai più trendy colori caldi, dal rame all’ocra.

Non poteva poi mancare il giubbotto in pelle, capo must-have per rendere ogni look unico e personale. Il chiodo e il modello biker, grandi intramontabili, aggiungono grinta a ogni outfit, sono perfetti per chi vuole comunicare sicurezza e self confidence. Non solo, Bomboogie si proietta anche nel pieno dell’inverno con il modello Doth, la giacca foderata in morbido sherpa.

Bomboogie uomo inverno 2022: la collezione

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.