Boss Fernando Alonso: il nuovo brand ambassador

Boss Fernando Alonso: il due volte campione del mondo di Formula 1 è il nuovo brand ambassador del brand. Boss è anche il partner ufficiale del Team Aston Martin dal giugno 2022, per cui realizza tutti i look, dall’abbigliamento formale a quello da squadra e da viaggio per i piloti.

Sono da tempo un fan di Boss e sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo di ambasciatore nell’ambito della sponsorizzazione del Team Aston Martin F1. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con il marchio e rappresentare ciò che significa essere un vero Boss, sia in pista che fuori dalla pista, ha dichiarato Fernando Alonso. Fernando Alonso è un’icona in pista ed ha una grande personalità. Sono entusiasta che sarà uno dei nostri ambasciatori del marchio nei prossimi anni. Fernando incarna perfettamente ciò che significa essere Boss oggi: ha un forte senso della volontà, prende le decisioni giuste e ispira le persone di tutto il mondo. È perfetto per Boss, ha affermato Daniel Grieder, Ceo di Hugo Boss.

Il neo-ambasciatore si unisce alla famiglia di ambassador del brand come il tennista Matteo Berrettini e la stella dell’atletica Alica Schmidt, ed indosserà esclusivamente look di Boss per tutto. In poche parole: Alonso avrà l’armadio più cool tra tutti i piloti di Formula Uno.

Boss Fernando Alonso: le immagini

