F di Luís Figo è il new chicwear dell’ex campione, una collezione tutta Made in Italy, con grande attenzione alla customizzazione e all’ambiente. LF è una sigla che gioca con le cifre del suo nome – LF Luís Figo – ma anche con il posizionamento stesso del marchio LF – Luxury Fashion: una collezione high-end dedicata all’uomo contemporaneo, sobria, elegante e raffinata, che spazia dal travelwear allo sportswear.

F di Luís Figo: il debutto della collezione maschile

Pensata per vestire uomini dinamici e fuori dall’ordinario, che amano lo stile e apparire impeccabili in qualsiasi occasione, la linea esplorerà i momenti che scandiscono lo stile di vita di un uomo contemporaneo, che si distingue per una scelta di ricercatezza, dettagli e qualità.

La collezione vanta una selezione di capi realizzati dalle esperte mani dei sarti italiani, che raccontano tutta la storia che ha reso famoso il Made in Italy nel mondo. Ogni passaggio della produzione è accuratamente seguito per garantire i massimi standard nella lavorazione, con un controllo qualità su ogni singolo capo, arrivando fino al packaging.

Una grande ricerca è stata fatta anche dal punto di vista dei tessuti utilizzati: tecnici, antipiega, wind-resistant, idrorepellenti e antimacchia. Per alcuni capi sono stati utilizzati anche tessuti eco-sostenibili, con l’utilizzo di cotoni di coltivazione Bio, lavaggi dei jeans con procedimenti particolari e curati nei minimi dettagli, lavaggi ecosostenibili con assenze di prodotti chimici o inquinanti, prodotti trattati Metal free, fino al packaging, realizzato con carta riciclata, nella filosofia di LF, che segue principi di umanesimo sostenibile prendendosi cura del benessere e l’armonia di tutti i collaboratori, dai produttori, ai dipendenti, al cliente.

E poi ancora le pregiate lane Loro Piana, i preziosi cotoni, i pellami scelti, come quelli per i guanti, finissimi, soffici e avvolgenti che si trovano anche nelle calzature la cui suola, nelle sneakers, è in caucciù, naturalmente morbida e confortevole.

Per la maggior parte dei capi è presente il servizio esclusivo Made To Measure – “LF Made For You”, pensato per il cliente one-to-one, che permette la possibilità di richiedere i capi in abbinamenti e misure personalizzati. Tutti gli articoli della collezione sono perfettamente interscambiabili, per look facili da abbinare e perfetti per ogni uso.

