L’Hyperloop di Elon Musk a Las Vegas ha trasportato 1 milione di passeggeri

Quando la fantascienza è già realtà, e mentre in Italia festeggiamo le poche linee di metropolitane delle nostre città, arriva la notizia che l’Hyperloop di Elon Musk a Las Vegas ha già trasportato 1 milione di passeggeri.

Boring Company ha festeggiato il milionesimo passeggero del Las Vegas Convention Center Loop. Il fortunato passeggero, tale Dave McPhee che vediamo nella foto nel tweet qui sotto, stava partecipando alla fiera ConExpo-Con/Agg, presso il centro congressi.

Dave McPhee from Idaho is our one millionth passenger! @LVCVA @ClarkCountyNV @conexpoconagg pic.twitter.com/t9Kn3Lsm7P

— The Boring Company (@boringcompany) March 14, 2023