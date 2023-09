Hamilton Khaki Field Expedition è la nuova linea di orologi pronti per l’avventura il cui design sulla ghiera richiama una bussola. Grazie al suo cronometraggio di precisione, il Khaki Field Expedition è un vero e proprio compagno d’avventura che si rivelerà ultra-affidabile in ogni occasione.

Hamilton Khaki Field Expedition: caratteristiche

Racchiuso in una cassa in acciaio spazzolato da 37 o 41 mm, il Khaki Field Expedition presenta proporzioni armoniose e un’assoluta ergonomia, garantendo una vestibilità e un comfort impareggiabili. Questo segnatempo, dotato di una lunetta girevole bidirezionale contrassegnata dai punti cardinali, vi aiuterà, durante le escursioni, a orientarti con l’aiuto del sole.

La cassa del Khaki Field Expedition dotata di una corona a vite, possiede un’impermeabilità di 100 m per proteggere il movimento in qualunque condizione atmosferica. Che dobbiate affrontare un weekend nella natura o una passeggiata nella giungla urbana, questo segnatempo vi garantirà tutta la leggibilità necessaria per cronometrare la vostra avventura.

Il Khaki Field Expedition offre un quadrante testurizzato dal design minimalista, adatto a visualizzare l’ora in modo chiaro e rapido. Grazie al rivestimento Super-LumiNova, potrai leggere l’ora con un colpo d’occhio mentre ammiri il cielo stellato o ti godi il calore di un falò.

Il movimento automatico H-10 con 80 ore di riserva di carica e spirale Nivachron per ridurre al minimo l’effetto del magnetismo, garantisce un’assoluta precisione.

Declinato in quattro versioni con cassa di diversa misura, il Khaki Field Expedition è disponibile con un cinturino in pelle o in acciaio. Robusto ed efficiente, questo segnatempo presenta un look d’impatto per la città e una grande resistenza per le vostre avventure.

