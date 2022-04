Il nuovo e migliorato Huawei MatePad supporta un ricco ecosistema con molteplici funzioni intelligenti, per chi ha bisogno di uno strumento per la produttività e lo studio.

Huawei MatePad è il tablet intelligente di nuova generazione pensato per lo studio e il lavoro, dotato di HarmonyOS 2. Compatibile con Huawei M-Pencil e una vasta gamma di app per prendere appunti.

Huawei MatePad: FullView Display

MatePad semplifica la complessità e combina tecnologia ed estetica per continuare il linguaggio di design minimalista della serie. Il dispositivo vanta un Huawei FullView Display con un rapporto schermo-corpo dell’84% che garantisce una superfice lineare senza punti di rottura sulle cornici o sulla cover posteriore, dirigendo naturalmente l’attenzione dell’utente sul contenuto dello schermo. Huawei MatePad è dotato di una cornice micro-curva che fa sembrare il dispositivo più sottile e permette al tablet di adattarsi meglio alla mano, consentendo una presa più comoda.

In un’epoca in cui l’esperienza è tutto, Huawei MatePad è dotato di uno schermo con risoluzione 2K per offrire un’esperienza visiva travolgente che rende raffina i dettagli grafici e assicura una migliore qualità delle immagini. Inoltre, Huawei MatePad possiede la TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, la certificazione che attesta la capacità del tablet di ridurre al minimo l’impatto dello schermo sugli occhi, offrendo una protezione completa della vista.

Huawei MatePad: caratteristiche

Huawei MatePad è accompagnato da M-Pencil di seconda generazione, il pennino digitale che offre un’esperienza di scrittura più realistica per migliorare completamente l’efficienza del lavoro e dell’apprendimento. Inoltre, offre funzionalità di stilo anche a livello di sistema, come Huawei FreeScript, Annotate e Take snippet, rendendo l’inserimento della scrittura a mano più comoda e fluida.

Huawei MatePad ha completamente ottimizzato il puntatore del mouse, consentendo al cursore di avere la modalità cursore corrispondente, passando il cursore del mouse su una certa app è possibile visualizzare in anteprima il contenuto e cliccando si può eseguire il comando.

Al fine di creare un’esperienza d’ufficio più efficiente e comoda, MatePad presenta le funzioni Multi-Window e App Multiplier. Multi-Window facilita il funzionamento aprendo simultaneamente fino a 4 finestre di applicazioni diverse, mentre l’App Multiplier si rivolge alla maggior parte delle applicazioni che non supportano la modalità orizzontale per utilizzare pienamente le applicazioni quando il tablet è in modalità orizzontale.

Huawei MatePad: connessione tra dispositivi

Come membro della famiglia Super Device, MatePad monta HarmonyOS 2 e si connette in maniera fluida a tutto l’ecosistema di dispositivi Huawei. La collaborazione con lo smartphone permette agli utenti di trasferire documenti tra smartphone e tablet tramite drag and drop e di utilizzare il tablet per controllare lo smartphone e sfruttare i vantaggi dell’hardware come schermo, tastiera e stilo. La collaborazione con il PC permette di trascinare liberamente i contenuti tra i due dispositivi, condividendo la tastiera e il mouse del PC e abilitando le modalità Mirror, Extend e Collaborate per un supporto più efficiente nel lavoro e nelle attività creative.

Pur essendo efficiente in ufficio e nello studio, Huawei MatePad garantisce anche una buona esperienza di ascolto per aiutare gli utenti a ottenere un’esperienza tecnologica confortevole in diversi scenari come videoconferenze, lezioni online e intrattenimento audiovisivo. MatePad ha un design compatto con un sistema audio a quattro canali e quattro altoparlanti, così come la sintonizzazione professionale di Harman Kardon, consentendo un’esperienza di ascolto ottimale.

Huawei MatePad ha anche eccellenti caratteristiche di raccolta del suono e di riduzione del rumore, adottando tre microfoni e la tecnologia di cancellazione del rumore sviluppata da Huawei. Questi algoritmi distinguono in tempo reali e voci e rumori e filtrarli per la migliore esperienza. Ciò assicura che gli utenti si concentrino sulle voci che vogliono sentire, rendendo la comunicazione più efficace.

Nel suo design ultraleggero e sottile, MatePad rimane sempre carico. La sua enorme batteria da 7,250mAh può rimanere in standby fino a 28 giorni e fino a 12 ore di riproduzione video HD 1080p locale continua. Inoltre, Huawei MatePad supporta 22.5W Huawei SuperCharge, richiedendo solo 2.5 ore per una carica completa per garantire agli utenti di godere di una lunga durata della batteria.

Huawei Matepad è disponibile al prezzo di € 249.90 nella versione 4GB+64GB e € 299.90 nella versione 4GB+128GB.

