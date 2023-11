Per accompagnare il lancio del nuovo IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41, la Maison presenta una campagna pubblicitaria globale che vede protagonisti il ​​sette volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton e il suo compagno di squadra, George Russell. Per la prima volta, entrambi gli ambasciatori del marchio IWC compaiono fianco a fianco in un cortometraggio. Nel video, i piloti del Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team sono in viaggio verso la gara di Las Vegas quando si fermano in una boutique IWC appositamente progettata per ritirare i loro nuovi orologi.

In occasione del Gran Premio di Las Vegas 2023, IWC lancia infatti la nuova collezione di modelli Pilot’s Watch Performance Chronograph 41. Realizzati in titanio o Ceratanium, il Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 coniuga l’esperienza di IWC nel settore dei cronografi e nel campo dei materiali avanzati.

IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41: quattro nuovi segnatempo

Una caratteristica distintiva è la lunetta in ceramica con scala tachimetrica, che permette di misurare la velocità media sulla base della distanza percorsa. Quadranti neri con finitura lucida, contatori incassati, numeri e indici applicati con Super-LumiNova completano questo design elegante. Tutti i modelli sono alimentati dal calibro 69385 di manifattura IWC e sono impermeabili fino a 10 bar.

Il Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 AMG presenta cassa, corona e pulsanti realizzati in titanio, robusto ma leggero. La lega in titanio grado 5 usata per la cassa del Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 è circa il 45% più leggera rispetto all’acciaio e notevolmente rigida. La cassa è caratterizzata da una finitura spazzolata con dettagli lucidi sulle anse. Una versione è dotata di un robusto cinturino in gomma nera, mentre l’altra versione presenta un bracciale in titanio con maglie ad H e fibbia déployante integrata.

Lo scorso anno, IWC aveva presentato il Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG Petronas Formula One Team”. L’orologio ufficiale è indossato dal team, compresi progettisti, esperti di aerodinamica, tecnici di gara, strateghi e meccanici. Ora, IWC presenta anche il Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team vanta una cassa realizzata in Ceratanium.

Questo materiale sviluppato da IWC coniuga la leggerezza e l’integrità strutturale del titanio con una durezza e una resistenza ai graffi paragonabile a quelle della ceramica. Si tratta di un materiale leggero basato su una speciale lega in titanio realizzata in base alle specifiche di IWC. I componenti della cassa sono lavorati da barre utilizzando centri di tornitura e fresatura a controllo computerizzato.

Successivamente, vengono rifiniti con cura a mano e cotti in forno ad alte temperature. Durante questo processo di cottura, si produce una trasformazione di fase. Come conseguenza, la superficie del materiale non solo acquisisce caratteristiche simili a quelle della ceramica, ma anche una straordinaria finitura nero opaco. Una versione è rifinita da un cinturino in gomma nera con fibbia ad ardiglione in Ceratanium, mentre l’altra presenta un bracciale in Ceratanium con fibbia déployante integrata.

IWC Pilot’s Watch Performance Chronograph 41: caratteristiche

Una straordinaria caratteristica funzionale del Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 è la lunetta in ceramica con scala tachimetrica, che consente di misurare la velocità media in relazione alla distanza percorsa. La misurazione inizia con la pressione del pulsante di avvio del cronografo. Al raggiungimento della distanza di un chilometro, il cronografo si arresta. La lancetta centrale dei secondi del cronografo punterà a un numero sulla scala tachimetrica girevole, che corrisponde alla velocità media espressa in chilometri orari.

Tutti i modelli sfoggiano quadranti neri con finitura lucida e lancette nere, che si abbinano alle lunette in ceramica nera. I contatori incassati, e gli indici e numeri applicati, in nickel annerito con rivestimento in Super-LumiNova, donano una maggiore profondità visiva e assicurano un’eccellente leggibilità notturna.

Tutte le versioni del Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 sono animate dal movimento calibro 69385. Con le sue 242 componenti, questo movimento cronografico meccanico è stato progettato riservando una particolare attenzione a robustezza, affidabilità e precisione. Il suo sistema bidirezionale di carica a cricchetti accumula una riserva di carica di 46 ore nella molla motrice.

Il controllo con ruota a colonne del cronografo assicura che i singoli stati della sequenza di commutazione siano chiaramente definiti. Inoltre, alla pressione dei pulsanti corrisponde una netta resistenza tattile. I cronografi presentano poi la disposizione verticale emblematica di IWC. La visualizzazione dei minuti di arresto è posizionata direttamente a ore 12, per una migliore leggibilità.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED