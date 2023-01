Lego Technic Bugatti Bolide: per tutti i collezionisti di vetture sportive giocattolo

Lego Technic Bugatti Bolide: la Bugatti più estrema mai creata, la Bolide da pista, è stata trasformata in Lego Technic, continuando la collaborazione tra il Gruppo Lego e Bugatti iniziata con la Chiron nel 2018.

La ricreazione in scala Lego Technic Bugatti Bolide – che misura oltre 8 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza e conta 905 pezzi – è ricca di dettagli intricati e tocchi coinvolgenti. Tra questi, le porte con apertura a forbice, i cerchi aerodinamici con pneumatici, un abitacolo con volante girevole e un motore W16 dettagliato con pistoni in movimento.

Rifinita in nero e giallo, la Bugatti Bolide Lego Technic rende omaggio ai colori preferiti dal fondatore dell’azienda, Ettore Bugatti, che ha realizzato molte delle sue auto personali in questa combinazione senza tempo. È completa anche degli adesivi autentici.

I numerosi condotti d’aria e il delicato frontale di Bolide, compresa la famosa griglia a ferro di cavallo Bugatti, prendono vita in forma di Lego, con le prese d’aria montate sui passaruota e i motivi a X applicati come adesivi. Una grande presa d’aria alimenta l’aria del motore W16 da 8,0 litri. Un enorme alettone posteriore fisso è utilizzato per ottenere la massima deportanza. Il design dei fanali posteriori a forma di X fornisce una firma visiva riconoscibile.

