LGR occhiali Base 8: la prima collezione di montature sportive

LGR occhiali Base 8: il brand Made in Italy di occhiali di lusso esplora un nuovo territorio introducendo la sua prima collezione di occhiali sportivi e caratterizzati da elevate performance non tradendo l’eleganza senza tempo che caratterizza il DNA del brand.

L’esclusiva collezione di montature sportive nasce dall’amicizia di Luca Gnecchi Ruscone, fondatore e anima di L.G.R, con Eugenio Amos, entusiasta collezionista d’auto e pilota, e Carlo Borromeo, la mente creativa dell’atelier di design e tecnologia Studio BorromeodeSilva.

Accomunati dalla stessa visione, determinazione e intuizione in fatto di design, i tre giovani imprenditori e creativi si uniscono per dare nuova interpretazione al Made in Italy attraverso una collezione collaborativa e unica di occhiali pensati per #ElevateYourGame.

Con Base 8 questo il nome dell’occhiale, L.G.R si misura per la prima volta con la base 8 ad estrema curvatura per ottenere il design avvolgente e dalle elevate performance di questo modello.

Realizzato attraverso la tecnica dell’iniezione, Base 8 è il primo occhiale L.G.R ad essere stato creato a quattro mani con Carlo Borromeo che ha apportato un contributo ed impulso creativi significativi al progetto.

Il pezzo chiave della collezione Base 8 è un occhiale con montatura Havana tartarugata lucida dotato di lenti a specchio dorate polarizzate e prodotto in edizione limitata per celebrare la collaborazione e il lancio dell’ultimo progetto automobilistico di Eugenio Amos, la Lancia Delta Safarista by Automobili Amos.

Le altre varianti disponibili includono un modello Havana tartarugato opaco con lenti blu dal sapore retrò e tre occhiali dal design accattivante con montatura nera e lenti polarizzate blu, rosse e argento.

Mettendo a frutto il proprio savoir faire tecnico e trovando nuove interpretazioni alla propria abilità artigiana, L.G.R ha scelto dettagli all’avanguardia, dalle lenti in vetro minerale temperato che garantiscono una visuale limpida grazie all’impiego di terre rare dal potere filtrante, all’utilizzo di trattamenti di schermatura dei raggi infrarossi, prese d’aria laterali ispirate agli omonimi dettagli sulle automobili, nonché gommini ultra-aderenti sulle tempie e nasello.

L.G.R ed Eugenio Amos avevano precedentemente collaborato per la collezione Automobili Amos by L.G.R. Il brand di occhialeria Made in Italy aveva infatti creato diverse capsule collection in edizione limitata di 50 pezzi reinventando il proprio iconico modello Reunion Flap ispirandosi alle 20 Lancia Delta Futurista disegnate e prodotte da Automobili Amos.

