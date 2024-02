Maui Jim e Red Bull: la nuova partnership per gli occhiali da sole

La collaborazione tra Maui Jim e Red Bull porta innovazione e uno stile inconfondibile nel mondo eyewear.

Maui Jim, leader nel settore degli occhiali da sole polarizzati con la sua tecnologia PolarizedPlus2, e Red Bull, colosso negli sport estremi e nell’intrattenimento, hanno annunciato una collaborazione triennale destinata a ridefinire i paradigmi di stile e performance. Questa sinergia unisce l’eccellenza tecnica e lo stile distintivo di Maui Jim all’energia dinamica e all’eccitazione che Red Bull porta nel mondo dello sport.

Guidata da una passione per la luce e i colori, l’attenzione di Maui Jim per l’innovazione trova la sua massima espressione nella tecnologia delle lenti da vista e nella tecnologia esclusiva PolarizedPlus2, impiegata in tutte le lenti per proteggere gli occhi dai dannosi raggi UV e

ottimizzare l’esperienza visiva di chi le indossa.

Integrando diversi livelli di trattamento delle lenti, PolarizedPlus2 comprende: un efficace rivestimento polarizzato che elimina il riverbero, una protezione totale dai raggi UV e un’elevata protezione dalla luce blu (HEV), una tecnologia di miglioramento del colore che garantisce

nitidezza e cromie eccezionali, il trattamento antigraffio Clearshell per migliorare le prestazioni e la durata, trattamenti idrofobici e oleofobici che respingono l’acqua e il grasso contribuendo a mantenere le lenti pulite, un trattamento antiriflesso sul lato posteriore che neutralizza il riverbero proveniente da dietro e un trattamento sul lato anteriore delle lenti che riduce la trasmissione della luce e offre un’estetica accattivante.

Questa partnership mira a fondere la qualità offerta dagli occhiali da sole Maui Jim con l’energia vibrante e l’approccio innovativo di Red Bull.

Copyright Image: Sinergon LTD