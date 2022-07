MCS t-shirt estate 2022: in occasione della celebrazione dei 35 anni del brand, MCS amplia la selezione di t-shirt per questa estate 2022 con una serie di nuove proposte, maglie dalle grafiche heritage ispirate al vecchio West americano, da sempre principale riferimento del brand.

La linea di t-shirt, che si inserisce all’interno della capsule celebrativa del marchio, presenta una vasta gamma di stampe folk con colori preziosi, scritte evocative, dettagli a stelle e strisce e richiami al cinema di Sergio Leone.

Alla speciale capsule si affiancano le classiche e immancabili maglie bianche o colorate in tinta unita nelle sue varianti con taschino o basic con l’iconico logo del rider ricamato, tutte caratterizzate dalla qualità dei tessuti, in 100% cotone per affrontare in freschezza le giornate più roventi.

Le t-shirt MCS, capo più versatile del guardaroba maschile, perfette per ogni stagione, look e occasione, sono disponibili sul sito del brand e presso i migliori rivenditori del brand.

