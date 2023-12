Nobis abbigliamento invernale 2023: stile e performance per la montagna

Nobis abbigliamento invernale 2023: svelata la nuova esclusiva selezione di modelli perfetti per affrontare i paesaggi innevati delle destinazioni montane, unendo stile, tecnologia e performance.

La nuova gamma di capispalla da neve Nobis, che arriva proprio con il freddo, è un perfetto mix di design e praticità. Il marchio canadese si impegna a garantire calore e comfort, arricchendo i capi con un raffinato gusto vintage, ideale per gli amanti degli sport sulla neve. I capi sono pensati per adattarsi armoniosamente al corpo, assicurando anche libertà di movimento.

Le caratteristiche tecniche come la membrana laminata, le cuciture ermetiche e il trattamento waterrepellent, unitamente all’impiego di materiali tecnologicamente avanzati e traspiranti, garantiscono a chi li indossa un isolamento totale, per affrontare le avversità climatiche con sicurezza potendo godere appieno la natura in tutte le sue sfaccettature.

La collezione autunno inverno 2023 2024 di Nobis si distingue per la sua robustezza e facilità di manutenzione. Questi capispalla sono pensati per resistere nel tempo e possono essere lavati comodamente in lavatrice.

Fondato nel 2007, Nobis, che significa “noi” in latino, è un marchio canadese di abbigliamento ed accessori. La filosofia del brand è che le mode passano, ma stile, funzionalità e qualità restano eterni. Le collezioni sono create pensando alla crescente imprevedibilità delle stagioni e alla necessità di abbigliamento esterno che sia sia elegante che funzionale.

