Nobis autunno inverno 2023: la nuova collezione invernale del brand rompe gli schemi e punta sul guardaroba modulare con outerwear innovativo, filati tecnici e accessori multifunzionali. Il brand canadese Nobis presenta la sua collezione autunno inverno 2023 2024 mettendo al centro la natura. Le parole chiave sono modularità, stratificazione e multifunzionalità, per restare performanti in condizioni climatiche in

continuo mutamento.

Michael Kerr, Design Director di Nobis, ha realizzato la collezione invernale pensando fuori dagli schemi. Ideata per passare di stagione in stagione, la proposta per l’autunno inverno 2023 è composta da capi outdoor da high-performance, pesi medi per la stratificazione e maglia, arrivando ai parka e agli accessori tecnici, costruiti per dare una protezione tale da permettere a chi li indossa di riconnettersi con la natura in qualsiasi momento e temperatura.

Nobis autunno inverno 2023: la collezione

Tra le novità di stagione, troviamo per il menswear gli shorts tecnici sartoriali e altamente performanti Decker e Curt. Una proposta costruita per la città, ma che possa condurci ovunque, composta da capispalla disegnati con l’obiettivo di bilanciare estetica e funzionalità per poter vivere la natura e gli elementi nella nostra quotidianità.

La collezione vede un nuovo design Chevron e l’impiego di pile Berber. Prendendo ispirazione dalle tendenze après ski degli anni ‘80 e ‘90, Nobis propone silhouette e colori dal sapore retrò come rosso rio, fucsia festival, viola intenso, verde antico, blu nebbia e arancio bruciato. Ogni capo della collezione è progettato per essere adattabile e stratificato in combinazione agli altri modelli, per accompagnarci attraverso le stagioni e costruire un guardaroba adatto alle nostre esigenze.

La collezione si ispira all’estetica destrutturata e DIY degli anni ’80 e ’90, dal mix&match e dalla nostalgia per i parka retrò in color-block.

—–

