Occhiali da sole BMW primavera estate 2022: la nuova collezione

Gli occhiali da sole BMW primavera estate 2022 sono contraddistinti dalla stessa meticolosa artigianalità e attenzione al dettaglio che hanno reso la casa automobilistica tedesca famosa in tutto il mondo. La nuova collezione di occhiali da sole è caratterizzata dai materiali più pregiati e declinati in modelli che riproducono gli iconici elementi di design del marchio con shape classiche o audaci.

Lusso e eleganza si sposano con tecnologie innovative per dare vita a tre linee di occhiali, dedicate a tutti gli amanti dello stile BMW. La linea BMW propone occhiali da sole e montature easy-to-wear dai dettagli eleganti e dalle forme di ispirazione classica. Gli esclusivi materiali e le ricercate lavorazioni dei modelli rappresentano la definizione dello stile contemporaneo per eccellenza.

La collezione eyewear BMW M Motorsport presenta un design moderno e young ispirato al mondo delle corse. Modelli da sole arricchiti da dettagli iconici che sottolineano le linee forti e audaci di questi occhiali creati per i veri fan BMW. Le proposte da sole della linea BMW M sono definite da materiali high-performance e da un look decisamente contemporaneo. L’estetica esclusiva delle montature è frutto di un mix tra la sapiente ricerca tecnologica e l’inconfondibile attenzione al dettaglio del marchio.

Gli occhiali da sole BMW M montano lenti Vi/ON che li rendono adatti alla guida, offrendo protezione dall’abbagliamento più intenso e permettendo di leggere nitidamente gli schermi LCD all’interno dell’abitacolo e di vedere ogni elemento dell’ambiente circostante.

Occhiali da sole BMW primavera estate 2022: la collezione

Montatura navigator squadrata in metallo dall’attitudine grintosa, doppio ponte rialzato col dettaglio nella parte superiore che richiama il design del grill frontale delle auto BMW. Le aste sottili, realizzate in metallo, sono arricchite dal classico logo BMW. La variante colore 14D

monta lenti da sole Vi/ON che attraverso un filtro a polarizzazione ridotta consente la lettura degli schermi LCD presenti nell’abitacolo, risultando particolarmente confortevole alla guida.

Montatura easy-to-wear in acetato dal frontale squadrato dritto. Le aste minimal sono arricchite da un dettaglio in metallo sulle cerniere con il logo BMW laserato. Il modello è dotato di lenti che garantiscono una protezione UV al 100%.

Modello ricercato e intramontabile dal morbido frontale squadrato e dai profili slim. Le aste sono siglate dal logo BMW laserato sulle cerniere. Lenti con filtro protettivo UV al 100%.

Navigator aggiornato per stare al passo con i tempi. La montatura in metallo è caratterizzata dal doppio ponte e dai naselli regolabili, mentre le raffinate aste ultra-slim sono impreziosite dal nuovo elemento propeller BMW sulle cerniere.

Elegante montatura in metallo dal sottile frontale squadrato. I profili leggeri e ricercati del modello sono caratterizzati dal nuovo elemento propeller BMW sulle aste. I naselli regolabili garantiscono un fitting perfetto per chiunque indossi questo occhiale.

Occhiali da sole BMW primavera estate 2022: linea M Motorsport

Sagoma squadrata in iniettato dall’ attitudine grintosa, col dettaglio colorato sul frontale che richiama il logo. La montatura rimanda all’universo adrenalinico delle gare BMW, completano la proposta aste sottili arricchite con il logo BMW M Motorsport sulla parte esterna.

Maschera sportiva avvolgente e leggera, per offrire comodità e protezione tutto il giorno. I profili in rilievo arricchiscono il design moderno e conferiscono un aspetto grintoso a questo modello. La proposta è completata dalle aste con logo BMW M Motorsport dalla forma originale.

Grintosa mascherina avvolgente dal frontale in metallo combinato ad aste in iniettato sulle quali campeggia il logo BMW M Motorsport per sottolineare la forte connessione con il mondo adrenalinico delle gare del brand. I terminali sono caratterizzati dal logo in rilievo nella parte interna e per la particolare costruzione garantiscono un fit confortevole.

Stile grintoso per questo modello in iniettato. Montatura avvolgente con aste spesse e compatte che si alleggeriscono sui terminali. Le iconiche strisce colorate e il logo BMW M Motorsport caratterizzano l’esterno delle aste, mentre all’interno è riprodotto il celebre logo

propeller.

Montatura sportiva avvolgente e dinamica. Design contemporaneo del frontale e linea decisa delle aste, contraddistinte dal logo BMW M Motorsport e dalle strisce colorate che identificano l’area più performante e tecnica del brand. Il logo interno sui terminali delle aste è un dettaglio di stile inimitabile.

Occhiali da sole BMW primavera estate 2022: M

Ampio pilot in metallo sottile e leggero, sagoma dai profili arrotondati arricchita da un doppio ponte. Le aste in fibra di carbonio risultano leggere ma resistenti alle sollecitazioni e presentano il logo BMW M sulla parte esterna e i terminali con inserti gommati a contrasto che assicurano massima aderenza una volta indossati e garantiscono alte prestazioni sportive.

Tutte le varianti colore montano lenti da sole Vi/ON che attraverso un filtro a polarizzazione ridotta consente la lettura degli schermi LCD presenti nell’abitacolo, risultando particolarmente confortevole alla guida.

