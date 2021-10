Non è un semplice occhiale ma è la risposta a uno stile di vita libero, ma connesso.

Occhiali Opposit the smart sono i nuovi eyewear audio Bluetooth lanciati dal Gruppo Avm1959. Un accessorio moda, tra il mondo del design, del fashion, della tecnologia e della mobilità che ci permette di esprimere la nostra libertà senza essere isolati dal mondo che ci circonda liberi ma connessi. Tecnologia all’avanguardia per una contemporary community.

Occhiali Opposit the smart: come funzionano

Pensati per tutta la tua giornata, li puoi accendere, spegnere o mettere in pausa quando vuoi con un semplice “touch” sull’asta in modo discreto e da spenti diventano occhiali normali. Si connettono al tuo smartphone in modo istantaneo, appena acceso o nel momento in cui li indossi. Puoi ascoltare la musica e telefonare con tranquillità e in massima libertà.

I comandi touch versatili e intuitivi con tutti i controlli audio sull’asta sono validi per tutte le funzioni: accensione/ connessione/ spegnimento, controllo della riproduzione multimediale e controllo del telefono (per rispondere e chiudere una chiamata). Telefona, rispondi alla chiamate in vivavoce “con mani e orecchie libere ovunque”.

Puoi ascoltare, mettere in pausa e far ripartire la tua playlist quando vuoi sempre con un semplice touch. Se vedi qualcuno, puoi parlare in libertà, senza interrompere la musica e sarai sempre connesso con l’ambiente con discrezione e con la massima libertà di interagire con il mondo circostante. Puoi camminare in città senza rischi (consapevole e sicuro).

I nuovi Opposit the smart sono disponibili in due versioni, vista e sole. Due varianti sole in nero e havana con lenti blu e fumè e due varianti vista con montatura nera tonda e squadrata. Design metropolitano comodo e funzionale per tutti i giorni e per tutto il giorno. Sono anche resistenti alle gocce d’acqua, puoi cantare e ballare sotto la pioggia!

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.