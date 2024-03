La nuova collezione di orologi T-Race di Tissot 2024 celebra il 75 anniversario della MotoGP, celebrando così il mondo emozionante delle corse, con sette nuovi modelli che spaziano dalle edizioni limitate alle innovazioni tecniche.

In occasione del 75 anniversario della MotoGP, Tissot, storico partner del campionato per oltre un quarto di secolo, arricchisce la sua iconica collezione T-Race introducendo sette nuovi modelli che incarnano l’essenza del motociclismo e la passione per la velocità.

Le nuove aggiunte alla collezione T-Race si distinguono per il loro design ispirato agli elementi più iconici del motociclismo. I modelli speciali dedicati al 75° anniversario della MotoGP si presentano con una vivace combinazione di blu e rosso, riflettendo non solo i colori emblematici del campionato ma anche l’adrenalina e l’emozione che animano ogni gara. Elementi di design quali dischi dei freni, pulsanti che ricordano i manubri delle moto e alette di raffreddamento del motore sottolineano ulteriormente il legame con il mondo delle corse.

I nuovi orologi Tissot T-Race 2024 in limited edition

La collezione si arricchisce di due edizioni limitate T-Race MotoGP che omaggiano la storica partnership con la MotoGP, oltre a due estensioni della gamma T-Race Chronograph Quartz e tre modelli equipaggiati con il movimento Powermatic 80. Quest’ultimo, in particolare, introduce un nuovo design e un movimento all’avanguardia nella serie T-Race, con una riserva di carica fino a 80 ore.

I modelli MotoGP Special Edition, oltre a celebrare il legame tra Tissot e il mondo delle corse, offrono dettagli di alta qualità come lancette delle ore e dei minuti rivestite con Super-LumiNova, assicurando eccellente leggibilità in ogni condizione di luce. Che si opti per la sofisticata meccanica del Valjoux automatico con la sua lunetta in PVD nero e quadrante semitrasparente, o per l’affidabilità e precisione del movimento al quarzo, ogni orologio racchiude l’essenza della velocità e dello stile.

Ogni orologio della nuova collezione T-Race è accompagnato da un mini casco da collezione, un dettaglio che appassiona gli amanti della moto mondiale.

I nuovi T-Race Chrono Quartz

Le estensioni della gamma T-Race Chrono Quartz, con il quadrante nero o bianco, mantengono il loro dna puramente sportivo, ma introducono un’estetica più raffinata ed un design più versatile. Anche questi modelli hanno un disco del freno sulla lunetta, pulsanti ispirati al manubrio e alette di raffreddamento del motore sul lato della cassa. Il movimento al quarzo assicura di poter contare sul proprio alleato al polso, mentre le originali lancette delle ore e dei minuti rivestite in Super-LumiNova consentono di leggere l’ora anche durante le corse notturne.

Copyright Image: Sinergon LTD