La nuova generazione di modelli Royal Oak Offshore da 43 mm.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: è stata svelata la nuova linea da 43 mm composta da cinque modelli rifiniti in titanio, oro rosa 18 carati o acciaio. Questa nuova linea rappresenta la prima riprogettazione del Royal Oak Offshore dall’evoluzione della collezione da 44 mm dei primi anni 2000.

Pur mantenendo l’essenza delle caratteristiche del Royal Oak Offshore originale, il design della cassa e del quadrante si è evoluto per offrire un’estetica e un’ergonomia ottimali. Questi modelli introducono anche l’ultimo cronografo flyback integrato della Manifattura, il Calibro 4401, nella collezione Royal Oak Offshore. Ultimo ma non meno importante, il nuovo Royal Oak Offshore da 43 mm è dotato del nuovo sistema di intercambiabilità di Audemars Piguet che consente a chi lo indossa di cambiare facilmente i cinturini.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: nuova cassa

Il nuovo Royal Oak Offshore da 43 mm in titanio, oro rosa 18 carati o acciaio unisce la forte identità della collezione a un design più raffinato dal punto di vista ergonomico. La cassa presenta smussature lucidate più ampie sugli angoli, mentre la lunetta, la corona avvitata e i pulsanti del cronografo sono dotati di una leggera curvatura per un maggiore impatto visivo.

Ad eccezione della versione interamente in titanio, gli altri quattro segnatempo della collezione presentano una lunetta in ceramica per un potente contrasto in due tonalità. Il vetro zaffiro antiriflesso curvato da ore 6 a ore 12 si adatta perfettamente alla curvatura della lunetta e completa il design complessivo. L’alternanza tra smussature lucidate a mano e finiture satinate che decora la cassa e la lunetta, tratto distintivo della Manifattura, valorizza la nuova estetica dell’orologio.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: calibro

La nuova linea Royal Oak Offshore da 43 mm introduce l’ultimo cronografo integrato in-house della Manifattura, il Calibro 4401, nella collezione Royal Oak Offshore. Questo movimento del cronografo automatico è dotato di una ruota a colonne e della funzione flyback che consente di riavviare il cronografo senza prima fermarlo o resettarlo.

Il calibro 4401 presenta inoltre un sistema di accoppiamento verticale che impedisce alle lancette di saltare quando il cronografo viene avviato o fermato, nonché un meccanismo di azzeramento brevettato che garantisce che ciascuna delle lancette del contatore venga azzerata senza interruzioni.

La massa oscillante dedicata in oro rosa 22 carati annerito e le decorazioni raffinate del movimento, tra cui “Côtes de Genève”, “traits tirés” e venature circolari, possono essere ammirate attraverso il fondello in vetro zaffiro. Il fondello rivela anche componenti solitamente nascosti alla vista come la ruota a colonne e la cosiddetta “danza” dei martelletti del cronografo. Con il suo meccanismo a carica automatica, 70 ore di riserva di carica e un’impermeabilità fino a 100 m, il Calibro 4401 valorizza perfettamente il Royal Oak Offshore.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: cinturini

La linea Royal Oak Offshore da 43 mm è dotata del nuovo sistema di cinturini intercambiabili della Manifattura. Il sistema di intercambiabilità è stato integrato direttamente nella chiusura e nelle borchie della cassa, in perfetta armonia con i codici estetici della cassa.

La facilità e l’efficienza del nuovo sistema consentiranno di cambiare i cinturini e le chiusure del loro nuovo segnatempo da soli con un rapido clic. Il sistema a doppia pressione garantisce inoltre una sicurezza ottimale quando l’orologio viene indossato al polso. Inoltre, i cinturini intercambiabili in caucciù nei toni del nero, del blu, del grigio e del marrone che impreziosiscono i diversi modelli, così come la fibbia ad ardiglione AP, presentano un nuovo design.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: quadrante

Il motivo “Méga Tapisserie” del Royal Oak Offshore che decora il quadrante, disponibile nelle sfumature del nero, del grigio, del marrone chiaro e del blu, è stato ridisegnato per offrire un maggiore contrasto e finiture esclusive. Le piramidi che compongono il motivo Tapisserie stampato sono collegate l’una all’altra con un pattern formato da linee incrociate in rilievo che conferisce profondità al quadrante. La finitura delle piramidi dona un effetto satinato che richiama l’estetica audace ma raffinata della cassa. Sono stati necessari numerosi prototipi e un’ampia programmazione per raggiungere il perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza.

Anche i contatori del cronografo sono stati riorganizzati per migliorare la leggibilità: il contatore dei minuti adesso appare a ore 9, mentre il contatore delle ore è posizionato a ore 3. Inoltre, il datario è stato spostato più vicino al réhaut tra ore 4 e ore 5. Il contatore dei piccoli secondi si trova invece a ore 6. L’orologio presenta inoltre il nuovo logo Royal Oak Offshore che decora tutti i nuovi modelli della collezione. Le iniziali AP applicate in oro appaiono senza la firma di forma allungata a ore 12. Il quadrante presenta anche lancette Royal Oak in oro più in evidenza che si aggiungono alla potente identità dell’orologio.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore: la collezione

La nuova collezione Royal Oak Offshore da 43 mm presenta due modelli che associano una cassa in acciaio con lunetta, pulsanti e corona avvitata, tutti realizzati in ceramica nera. Per rafforzare l’estetica in due tonalità, le protezioni dei pulsanti sono state realizzate in acciaio sabbiato.

Il primo modello gioca con il contrasto in due tonalità della cassa. È impreziosito da un quadrante nero con motivo “Méga Tapisserie”, arricchito da contatori color rodio, ed è dotato di un cinturino in caucciù nero intercambiabile, oltre a un secondo cinturino intercambiabile in pelle di vitello marrone.

Il secondo modello in acciaio presenta un quadrante con motivo “Méga Tapisserie” marrone chiaro fumé con contatori dei secondi e réhaut neri, abbinati a un cinturino intercambiabile in caucciù marrone chiaro. L’orologio è disponibile anche con un secondo cinturino intercambiabile in caucciù nero. Entrambi i modelli sono impreziositi da indici e lancette Royal Oak in oro bianco con rivestimento luminescente e iniziali AP in oro applicate.

La Manifattura presenta due modelli in titanio rifiniti a mano con satinature e smussature lucidate. Sono disponibili con quadranti nelle sfumature del blu o del grigio, entrambi impreziositi da indici e lancette Royal Oak in oro bianco con rivestimento luminescente e iniziali AP in oro applicate.

Il primo modello mette in mostra una cassa interamente in titanio con pulsanti e corona avvitata in ceramica nera. Il quadrante con motivo “Méga Tapisserie” e il réhaut di colore blu sono illuminati da contatori dei secondi color rodio e coordinati a un cinturino intercambiabile in caucciù blu. È incluso un secondo cinturino intercambiabile in caucciù nero.

L’altra variante in titanio è arricchita da una lunetta, pulsanti e una corona avvitata in ceramica grigia. Il quadrante grigio con motivo “Méga Tapisserie” è impreziosito da contatori dei secondi blu e da un réhaut blu. L’orologio è dotato di un cinturino intercambiabile in caucciù grigio e di un secondo cinturino intercambiabile in caucciù blu.

L’ultimo modello della collezione riunisce una cassa in oro rosa 18 carati e una lunetta in ceramica nera, entrambe decorate con satinature e smussature lucidate. Il contrasto si estende ai pulsanti e alla corona. I pulsanti e la corona avvitata sono realizzati in ceramica nera e presentano finiture satinate, mentre le protezioni dei pulsanti sono in oro rosa 18 carati sabbiato.

La lunetta è coordinata a un quadrante nero con motivo “Méga Tapisserie” impreziosito da contatori dei secondi color rodio, mentre gli indici, le lancette Royal Oak in oro rosa e le iniziali AP in oro applicate esaltano la bellezza del design in due tonalità della cassa. L’orologio è dotato di un cinturino intercambiabile in caucciù nero e uno in alligatore nero.

