Glashütte Original PanoInverse: il segnatempo in edizione limitata

Ricercato e insolito fin nei minimi dettagli.

Con la sua strepitosa cupola, la celebre Accademia di Belle Arti di Dresda è sia una fonte di slancio creativo che un caratteristico

monumento della città: il nuovo Glashütte Original PanoInverse in platino, in edizione limitata a 25 pezzi, trae ispirazione dall’esclusiva architettura dell’Accademia.

Da oltre 10 anni il PanoInverse è parte integrante della collezione Pano. Il nuovo PanoInverse – Limited Edition in platino è un’interpretazione molto speciale di questa idea originale, pensata per accendere i riflettori sulla bellezza intrinseca del movimento sul lato del quadrante. A questo scopo, numerosi componenti, che solitamente sono visibili soltanto attraverso il fondello in vetro zaffiro, sono stati montati in ordine inverso, e diversi componenti e gruppi di assemblaggio sono stati sviluppati a partire da zero.

Glashütte Original PanoInverse: caratteristiche

La platina a tre quarti, ora visibile lato quadrante, presenta un raffinato motivo guilloché che riprende, declinato in vetro e acciaio, il caratteristico motivo in stile rilievo della cupola dell’Accademia di Belle Arti, dando così all’orologio un aspetto futuristico. La tecnica guilloché è una speciale modalità di incisione semi-meccanica impiegata da Glashütte Original in cui gli strumenti tradizionali vengono usati per incidere sottili linee geometriche sul quadrante o sulla platina. A seconda di come la luce poi tocca la superficie, il motivo che si crea brilla in modi diversi.

L’osservatore riconosce fin dal primo sguardo la strepitosa eleganza di questo meraviglioso orologio: castoni in oro montati a vite sulla platina a tre quarti antracite galvanico con motivo guilloché, viti azzurrate, quadrante a vernice antracite, incidi applicati e lancette in oro

bianco, oltre a un elegante indicatore della riserva di carica con la distintiva regolazione a doppio collo di cigno.

Quest’ultima è montata su un ponte del bilanciere che è anch’esso rifinito in antracite galvanico che sembra fluttuare nello spazio. All’occhio affascinato dello spettatore, l’oscillazione del bilanciere a viti sottostante assomiglia a un cuore che batte all’interno del movimento a carica manuale Calibro 66-09 di manifattura.

Glashütte usa la regolazione di precisione a collo di cigno fin dal 1888. Per regolare il nuovo Glashütte Original PanoInverse, basta ruotare la vite di regolazione sulla molla a collo di cigno, che influenza la spirale del bilanciere mediante il regolatore. Cambiando la posizione del regolatore cambia l’effettiva lunghezza della spirale del bilanciere, correggendo così la marcia dell’orologio.

La regolazione a doppio collo di cigno è un’innovazione introdotta da Glashütte Original che estende il principio di base: l’uso di una seconda molla a collo di cigno ottimizza l’inserimento delle palette d’ancora nella ruota di scappamento. Di conseguenza, sul lato destro è possibile regolare la marcia (V/N), mentre sul lato sinistro la simmetria dell’ancora, per consentire una precisione eccezionale.

La cassa e la corona in platino sono perfettamente lucidate e formano un leggero contrasto con il grigio scuro del quadrante. Il cinturino in pelle grigia di alligatore della Louisiana effetto nubuck completa armoniosamente tutto il design di questo orologio.

