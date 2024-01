Pitti Uomo Gennaio 2024 D1 Milano: il brand di orologi di lusso che si distingue per il suo design innovativo debutta a Pitti Uomo 105 con le sue nuove collezioni. Il marchio fondato nel 2013 da Dario Spallone, si è rapidamente affermato come una delle realtà imprenditoriali più dinamiche e virtuose nell’orologeria internazionale. Oggi, le sue collezioni sono una fusione di iconicità moderna e attenzione maniacale per i dettagli.

Per la prima volta, D1 Milano fa il suo debutto a Pitti Uomo, presentando le sue nuove collezioni di orologi. Queste nuove linee sono un tributo all’estetica contemporanea e alla ricerca costante di design innovativi, che hanno consolidato il successo del brand.

Tra le novità spiccano i nuovi orologi Polycarbon, realizzati in policarbonato soft touch con una cassa di 37mm. Questi orologi sono disponibili in sei nuove colorazioni monocromatiche opache: nero, petrolio, grigio chiaro, azzurro chiaro, corallo e taupe. Questi modelli combinano funzionalità e stile e sono perfetti per ogni occasione.

La collezione si arricchisce anche con gli Ultrathin, caratterizzati da un profilo ultrasottile di soli 6mm e una cassa di 30mm. Disponibili in cinque colorazioni, questi orologi presentano un design più femminile ed elegante. Tra i modelli spiccano quattro varianti monocromatiche in argento, grigio scuro, blu e un modello esclusivo con cassa oro, quadrante bianco e cinturino in oro e argento.

D1 Milano ha inoltre introdotto due nuovi colori per il modello Skeleton, noto per il suo quadrante scheletrato see-through e il movimento automatico a 24 rubini. Il primo modello si presenta in colore gun con quadrante scheletrato e dettagli verdi, abbinato a un cinturino in gomma verde. Il secondo modello, in argento, vanta un quadrante scheletrato con dettagli arancioni e un cinturino in gomma dello stesso colore.

Con queste innovazioni, D1 Milano continua a dimostrare la sua abilità nel combinare la tradizione orologiera con un’estetica moderna e raffinata. Ogni pezzo della collezione è progettato per soddisfare chi è alla ricerca orologi di alta qualità, funzionali e al tempo stesso eleganti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD