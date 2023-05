Propaganda x Eastpak Night Resistant: la nuova capsule collection

Propaganda x Eastpak Night Resistant è la prima partnership tra Propaganda Clothing e Eastpak ed è un viaggio notturno nella città. Una notte sulla strada fra club ed eventi che da sempre caratterizzano il percorso e l’origine di Propaganda ma rappresentano anche un modo di essere, un’attitudine senza compromessi, irriverente, che per Eastpak è racchiuso nel suo slogan “Built to Resist”, duraturo nel tempo e alle mode.

Tre dei più famosi items di Eastpak, Padded Pak’r, Springer e Tranverz S, sono stati customizzati da Propaganda con il suo iconico logo in un’inedita versione 3M Reflective, su base total black. Ogni pezzo dalla collaborazione è arricchito da un esclusivo zip puller a contrasto in colore arancione in co-branding.

Propaganda x Eastpak Night Resistant: la capsule collection

L’iconico zaino Padded Pak’r nella classica tonalità Black: stile tradizionale e struttura comoda, presenta un ampio scomparto principale con tasca anteriore dotata di chiusura a zip. La comodità dello schienale e degli spallacci imbottiti ti permette di portarlo ovunque e la personalizzazione con il logo Propaganda stampato in 3M Reflective e lo zip puller orange lo rendono adatto ai look street.

Il trolley formato cabina nella tonalità Black, con doppio scomparto con tasca anteriore dotata di chiusura a zip e lucchetto TSA integrato. Le cinghie di compressione offrono lo spazio per tutto il necessario. Il manico telescopico e sistema di ruote scorrevoli lo rendono facile da trasportare e si appiattisce quando è vuoto. Personalizzato con logo e logotipo Propaganda stampato in 3M Reflective e zip puller orange con logotipo Propaganda sempre in 3M Reflective e woven patch Eastpak cucita.

Riponi tutto l’essenziale nel marsupio Black di tessuto per affrontare le avventure e i tuoi music festival preferiti a mani libere. Dotato di uno scomparto principale con tasca anteriore con chiusura a zip e di spazio posteriore per carte o contanti e una cinghia in vita regolabile per indossarlo con facilità. Personalizzato con logo e logotipo Propaganda stampato in 3M Reflective e zip puller orange con logotipo Propaganda sempre in 3M Reflective e woven patch Eastpak cucita.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.