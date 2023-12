Per chi alla vigilia di Natale è sempre e comunque passione motori, stasera in tv viene trasmesso “Rush”, un film che cattura l’essenza dello spirito competitivo nel mondo della Formula 1. Il film diretto dal talentuoso Ron Howard, si distingue per la sua capacità di far leva su una delle rivalità sportive più iconiche della storia: quella tra Niki Lauda e James Hunt.

Rush film: dove vederlo

Rush sarà trasmesso questa sera 24 Dicembre alle 21.10 su Rai Storia al canale 54, in chiaro. E’ disponibile in DVD su Amazon ed anche in streaming su Prime Video.

Trama, personaggi, attori

Il film è lo spettacolare adattamento cinematografico ambientato nel mondo spietato e leggendario della Formula 1, che racconta la rivalità fra il talentuoso playboy inglese James Hunt (Chris Hemsworth) e il suo rivale, l’austriaco, intransigente, Niki Lauda (Daniel Brühl).

Ambientato negli anni d’oro della Formula 1, ricchi di sensualità e glamour, Rush mette in scena l’emozionante e vera storia del carismatico Hunt e del metodico e geniale Lauda, due dei più celebri rivali che il mondo dello sport abbia mai conosciuto. Mostrandoci le loro vite private e le loro lotte fuori e dentro le piste del Grand Prix, Rush segue i due piloti impegnati in una sfida verso un loro punto di rottura, fisico e psicologico, dove non esiste alcuna scorciatoia per la vittoria e non sono ammessi errori.

Olivia Wilde e Alexandra Maria Laura affiancano i due protagonisti in questo action-drama epico, rispettivamente nel ruolo di Suzy Miller e Marlene Lauda, i grandi amori di James e Niki ma anche le testimoni preoccupate delle loro imprese al limite con la morte.

Il cast

Daniel Brühl: Niki Lauda

Chris Hemsworth: James Hunt

Olivia Wilde: Suzy Miller

Alexandra Maria Lara: Marlene Lauda

Pierfrancesco Favino: Clay Regazzoni

David Calder: Louis Stanley

Natalie Dormer: Nurse Gemma

Stephen Mangan: Alastair Caldwell

Christian McKay: Lord Hesketh

Alistair Petrie: Stirling Moss

Julian Rhind-Tutt: Anthony ‘Bubbles’ Horsley

Colin Stinton: Teddy Mayer

Jamie de Courcey: Harvey ‘Doc’ Postlethwaite

Augusto Dallara: Enzo Ferrari

Ilario Calvo: Luca Di Montezemolo

Patrick Baladi: John Hogan

Copyright Image: Sinergon LTD