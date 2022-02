Samsung ha presentato i nuovi notebook Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G.

Samsung Galaxy Book2 Pro è la nuova line-up di notebook che include Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G. Per proteggere ulteriormente gli utenti, la serie Galaxy Book2 Pro è la prima line-up di PC consumer a integrare i requisiti di PC secured-core espressi da Microsoft.

Il progetto PC secured-core della serie Galaxy Book2 Pro offre un avanzato livello di protezione su Windows 11 e include hardware, software e firmware fortemente integrati, per rafforzare la protezione contro potenziali cyber attacchi. Ora, ogni utente può apprezzare una sicurezza avanzata, così da lavorare in tranquillità. La mobilità è assicurata grazie al miglior design sottile e leggero, in nuovi, sofisticati colori, combinati con la libertà della connessione 5G2 e Wi-Fi 6E3.

Samsung Galaxy Book2 Pro: caratteristiche

Con una durata della batteria fino a 21 ore, i consumatori possono trascorrere una giornata in mobilità senza doversi avvicinare a una presa di corrente. Inoltre, il caricatore universale USB Type-C con ricarica ultra rapida della serie Galaxy Book2 Pro può ricaricare ogni dispositivo mobile Galaxy, consentendo così di portare con sé un solo caricabatterie.

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione, che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, in modo fluido e efficace. Ora che le video call sono parte della vita quotidiana, la serie Galaxy Book2 Pro è aggiornata per esperienze di call ad alta qualità, ogni volta che ci si connette. Con l’integrazione delle webcam 1080p FHD e di un più ampio campo di visione angolare, il feed video apparirà nitido durante ogni call.

La Modalità Studio è inoltre aggiornata con una varietà di nuove funzionalità, inclusa Auto Framing, che mantiene l’utente perfettamente centrato anche quando ci si muove all’interno dell’inquadratura. I nuovi effetti di background e Face Effect rimuovono distrazioni visive dallo sfondo, esaltando l’inquadratura, così da apparire al meglio dovunque ci si trovi. Per completare l’esperienza video, i display Amoled certificati Greenguard sono ora più luminosi, per una maggiore nitidezza.

Anche l’audio della serie Galaxy Book Pro2 è migliorato e consente videochiamate di qualità. La cancellazione del rumore che sfrutta l’Intelligenza Artificiale blocca i rumori di fondo che possono essere fonte di distrazione, così da poter ascoltare chiaramente ogni parola. Inoltre, l’Amplificatore Smart con output massimo da 5W12 produce un suono bilanciato a volumi più alti. La serie Galaxy Book2 pro supporta anche la tecnologia audio AKG e Dolby Atmos.

La serie Samsung Galaxy Book2 Pro offre una grande varietà di esperienze connesse all’interno dell’ecosistema Galaxy. Con il Single Sign-On con Samsung Account, gli utenti devono inserire le credenziali una volta soltanto, e hanno così immediatamente accesso alle applicazioni e ai contenuti del dispositivo Galaxy, tra cui Samsung Gallery e Samsung Notes, oltre ad avere i Galaxy Buds pronti per la sincronizzazione.

Inoltre, la serie Galaxy Book2 Pro offre una varietà di aggiornamenti che renderanno l’utilizzo quotidiano più fluido:

Link to Windows / Microsoft Your Phone , che sincronizza lo smartphone Galaxy al dispositivo della serie Galax Book2 Pro, ora offre Recent Apps, la quale consente agli utenti di scorrere verso l’alto sulla barra delle applicazioni di Windows 11 per controllare lo stato dello smartphone e anche selezionare le applicazioni utilizzate più di recente da utilizzare direttamente sui loro desktop.

, che sincronizza lo smartphone Galaxy al dispositivo della serie Galax Book2 Pro, ora offre Recent Apps, la quale consente agli utenti di scorrere verso l’alto sulla barra delle applicazioni di Windows 11 per controllare lo stato dello smartphone e anche selezionare le applicazioni utilizzate più di recente da utilizzare direttamente sui loro desktop. Con Samsung Multi Control , è possibile utilizzare la tastiera e il trackpad della serie Galaxy Book2 Pro mentre l’utente utilizza Galaxy Tab S8, in modo da avere interazioni senza interruzione di continuità tra i dispositivi.

, è possibile utilizzare la tastiera e il trackpad della serie Galaxy Book2 Pro mentre l’utente utilizza Galaxy Tab S8, in modo da avere interazioni senza interruzione di continuità tra i dispositivi. Adesso, Quick Share può essere utilizzato per inviare file di grandi dimensioni con la nuova opzione Link Sharing, che genera un link facilmente condivisibile a cui i destinatari possono accedere per condividere rapidamente i contenuti dal PC ad altri dispositivi.

può essere utilizzato per inviare file di grandi dimensioni con la nuova opzione Link Sharing, che genera un link facilmente condivisibile a cui i destinatari possono accedere per condividere rapidamente i contenuti dal PC ad altri dispositivi. La serie Galaxy Book2 Pro è anche utile come hub perfetto per i dispositivi compatibili con SmartThings. È possibile accendere le luci, impostare la temperatura o controllare le telecamere di sicurezza, il tutto utilizzando la comoda Dashboard di SmartThings. In più, con SmartThings Find, se un utente dovesse smarrire il dispositivo della serie Galaxy Book2 Pro, può localizzarlo rapidamente anche se è spento.

Samsung Galaxy Book2 Pro sarà disponibile nel colore Graphite. Galaxy Book2 Pro 360 sarà disponibile in Burgundy, Graphite e Silver. Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 saranno acquistabili a partire da aprile; Galaxy Book2 Pro a partire da € 1.399, e Galaxy Book2 Pro 360 a partire da € 1.499.

