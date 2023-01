Smartwatch SBT-1 Breil Tribe è il primo connesso del brand che associa la tecnologia al design essenziale acceso da una varietà di colori

e dall’ingegnoso sistema easy pin, grazie al quale è possibile intercambiare i due cinturini con cui viene proposto, per modificare il look del proprio orologio e renderlo versatile per ogni accostamento.

Smartwatch SBT-1 Breil Tribe: il video



Compatibili con sistemi IOS e Android, gli smartwatch SBT-1 sono programmati per monitorare 10 differenti sport e offrono molteplici funzioni legate alla cura di sé e alla gestione di chiamate e notifiche. Il brand infonde nella nuova collezione di smartwatch il proprio approccio orientato all’estrema cura del dettaglio.

Gli orologi SBT-1 Breil Tribe sono unisex: vengono infatti proposti con un cassa in lega metallica di forma rettangolare con gli angoli arrotondati di 36 x 44 mm, una dimensione democratica adatta ad ogni polso. La varianti di colore per le casse sono tre: IP rose, silver e IP black abbinate, ognuna, a due cinturini realizzati in morbido silicone, di cui uno con pattern originale BT ton sur ton.

Smartwatch SBT-1 Breil Tribe: caratteristiche

I connessi SBT-1 Breil Tribe presentano tre quadranti preimpostati, una versione solo tempo con un fondo con texture BT molto essenziale; una versione solo tempo in cui compaiono i dettagli delle cifre arabe agli indici, oltre al logo Breil a ore 12 e dettagli di colore verde lime. La terza opzione è il multifunzione in cui compaiono tre contatori e una minuteria in stile sportivo nei colori grigio e rosso. L’utente potrà inoltre sbizzarrirsi e scaricare altre varianti di quadrante dalla App.

I display da 1,69” hanno una risoluzione di 240×280 pixel e uno schermo full touch e connettività bluetooth BT 5.0. La batteria garantisce una durata di 6-10 giorni. I connessi SBT-1 Breil Tribe gestiscono numerose funzioni: notifiche chiamate/messaggi, controllo musica, scatto delle foto da remoto, sveglia, trova cellulare, previsioni meteo, GPS connesso, contatore delle calorie bruciate e contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione e ossigenazione sanguigna, monitoraggio della qualità del sonno, misurazione della temperatura corporea, monitoraggio del ciclo mestruale, reminder sedentarietà.

I nuovi smartwatch sono ideali per accompagnare una serie di sport tra cui: arrampicata, badminton, basket, calcio, camminata, ciclismo, corsa, spinning, tapis roulant e yoga.

