Gli auricolari compatti fatti per chi vuole ascoltare la propria musica preferita ovunque.

TCL Moveaudio S600: TCL Communication continua a portare la più grande esperienza audio ai suoi utenti con la gamma di auricolari TCL Moveaudio, che fornisce chiarezza di suono, cura dei dettagli e accessibilità. Questi auricolari compatti sono fatti per chi vuole ascoltare la propria musica preferita ovunque, connettendosi ai dispositivi hi-tech e mantenendo un occhio di riguardo alla salute delle proprie orecchie.

TCL Moveaudio S600: Active Noise Cancellation

Grazie al sistema Active Noise Cancellation, gli auricolari TCL Moveaudio S600 offrono un audio cristallino durante le telefonate, per cui la voce di chi parla viene amplificata e il rumore di fondo ridotto, così da sentire ed essere sentiti perfettamente.

Con un solo tocco, sarà possibile passare alla Transparency Mode per poter sentire anche i suoni circostanti senza mai dover togliere gli auricolari. Inoltre, grazie al rilevamento TCL Moveaudio S600 Smart Wear, l’utente non dovrà far altro che indossare o togliere gli auricolari per mettere in pausa e far ripartire la musica.

Le funzioni volte a semplificare l’utilizzo degli auricolari TCL però non finiscono qui: il controllo Smart APP visualizza la durata della batteria e consente di personalizzare il controllo touch, oltre a poter alternare tra la modalità ANC e la Transparency Mode.

Dotati di Bluetooth 5.0 e Google Fast Pair, i TCL Moveaudio S600 si connettono senza problemi a tutti i dispositivi e sono compatibili con Google Assistant, per l’utilizzo dei comandi vocali. Offrono fino a 32 ore di ascolto con una batteria che supporta anche fino a 8 ore di riproduzione musicale con una singola carica cablata o wireless.

Gli auricolari TCL MOVEAUDIO S600 sono disponibili su Amazon nelle colorazioni Dark Grey e Pearl White a partire da 149,90 euro.

TCL Moveaudio S200

I TCL Moveaudio S200 offrono comodità estrema e audio di alta qualità, tutto in wireless. Questi auricolari incorporano la tecnologia ENC e quattro microfoni beamform che garantiscono chiamate chiare ovunque ci si trovi. Gli utenti possono godere di un audio intelligente grazie al sensore in grado di rilevare se gli auricolari sono indossati, e che automaticamente riproduce e mette in pausa la musica fino a 3,5 ore di ascolto e fino a 23 ore di durata della batteria con una custodia di ricarica.

Gli auricolari compatti sono dotati di altoparlanti da 12mm ad alta precisione e sensibilità. Grazie a Google Fast Pair 2.0, è possibile accoppiarli a qualsiasi dispositivo o avviare la funzione di assistente vocale con una semplice pressione dei controlli touch intuitivi.

Gli auricolari TCL Moveaudio S200 sono disponibili su Amazon nei colori Classic White e Jet Black a partire da 79,90 euro.

TCL MOVEAUDIO S150

TCL Moveaudio S150 sono gli auricolari perfetti per qualsiasi tipo di giornata grazie al loro design ergonomico e alle certificazioni di resistenza all’acqua e al sudore IPX4. Forniscono fino a 3.5 ore di tempo di ascolto, e fino a 20 ore di durata con una custodia di ricarica.

Esperienza audio coinvolgente è la parola d’ordine per questi auricolari, dotati di chip Bluetooth 5.0 a bassa latenza e potenti altoparlanti da 13mm che forniscono un suono che permette di godere completamente di film, musica e chiamate.

Con la tecnologia DSP (Digital Signal Processing) la voce è ottimizzata e il rumore di fondo è ridotto quando si è in chiamata, mentre il controllo Smart Touch può riprodurre l’audio o attivare l’assistente vocale per una gestione più intelligente e comoda.

Gli auricolari TCL Moveaudio S150 si presentano in un classico design minimal bianco e sono disponibili su Amazon a partire da 29,90 euro.

