E-bike Acer ebii: leggera, intelligente e con 110 km di autonomia

Le biciclette elettriche rappresentano oggi la soluzione di mobilità su due ruote più popolare al momento. Se da un lato non dovrebbe sorprendere l’interesse manifestato dalle case automobilistiche verso le bici elettriche, sorprende invece, aziende di settori completamente diversi che cercano di entrare nel delle e-bike.

Acer, che conosciamo principalmente per i computer, ha annunciato la “ebii”. Acer ebii è una soluzione di mobilità urbana leggera con diverse caratteristiche innovative che la distinguono nel mondo delle e-bike.

I punti salienti del nuovo veicolo a due ruote sono le funzioni di intelligenza artificiale integrate che imparano le preferenze personali dei ciclisti, controllano in modo predittivo la trasmissione e cambiano marcia in base alle condizioni stradali. Acer ebii pesa solo 16 kg, rendendola più leggera della maggior parte delle e-bike sul mercato.

Acer ebii presenta un design elegante e minimalista con una struttura in lega di alluminio, dotata di luci integrate. Una forcella leggera su un solo lato consente una guida più fluida e controllata. La ebii è dotata di pneumatici privi di aria, illuminazione a LED a 360 gradi e funzionalità di rilevamento collisioni e avvertimento di veicoli in avvicinamento.

La batteria rimovibile da 460 Wh è integrata nel telaio. Si tratta di una batteria, progettata dalla controllata di Acer MPS Energy, chhe un’autonomia di 110 km con una singola carica. Può essere rimossa per la ricarica quando necessario e può anche fungere da stazione di alimentazione portatile per i dispositivi mobili. Secondo l’azienda, il tempo di ricarica richiede solo 2,5 ore.

L’e-bike vanta una trasmissione a cinghia in carbonio a bassa manutenzione, con un motore da 250 W che può essere posizionato nei mozzi della ruota anteriore o posteriore o montato sul supporto. Offre una velocità massima di assistenza di 32 km/h e 40 Nm di coppia.

Esternamente non è visibile alcun cambio meccanico, ma la control box con intelligenza artificiale compensa automaticamente l’assistenza dal motore in base alle preferenze del ciclista e alle condizioni del percorso.

L’applicazione ebiiGo consente ai ciclisti di monitorare lo stato della batteria, i sistemi di blocco e rilevare la pozione tramite GPS. Può anche essere utilizzata per scegliere tra tre modalità di guida ebiiRide, mostrare i percorsi consigliati e di bloccare la bici elettrica in remoto in caso di furto.

We’re riding into uncharted territory. The Acer ebii smartbike offers a safer and more sustainable way to get around your city, with AI-driven assist standing ready to adapt to your pedaling power, riding conditions, and more. Jump on here: https://t.co/lFzAuG2yhL pic.twitter.com/lMECBNDkCv

— Acer (@Acer) March 20, 2023