Aston Martin ha collaborato con il produttore di biciclette di alta gamma, J.Laverack, per realizzare un progetto inaspettato, la Aston Martin 1R.

Sì, una bici e un tributo all’amore condiviso da Lionel Martin e Robert Bamford, i fondatori di Aston Martin, per il ciclismo, e coincide con il 110° anniversario dell’azienda britannica. Il prezzo non è pubblico, e per saperlo bisogna chiederlo all’azienda. Ma considerando che solo per un telaio non personalizzato J.Laverack chiede 5200 €, fa capire che il listino finale della bici è particolarmente alto.

Aston Martin 1R: le caratteristiche della super-bici

La Aston Martin 1R, proprio come qualsiasi vettura dell’azienda, può essere configurata secondo gusti ed esigenze sul configuratore online, che offre una vasta gamma di colori e materiali, simili a quelli disponibili per le automobili Aston Martin.

Ogni bicicletta verrà costruita su misura per il suo proprietario e verrà effettuata una visita presso la sede di Aston Martin a Gaydon per un fitting completo con i fondatori di J.Laverack. Ogni unità avrà anche un set unico di attrezzi alloggiati in una custodia di legno fatta a mano montata accanto al telaio.

La bicicletta .1R è stata progettata da J.Laverack in collaborazione con i designer automobilistici di Aston Martin con l’obiettivo di creare una bicicletta su misura, altamente avanzata e ingegnerizzata. Il telaio è realizzato con giunti in titanio stampati in 3D e tubi in fibra di carbonio scolpiti.

Perfino i freni sono a marchio Aston Martin, ma la vera innovazione sta nell’assenza di cavi o fori visibili. Anche chi conosce poco, o non è interessato alle bici, può ammirare il livello di dettaglio e precisione che è stato messo nella progettazione di questo veicolo. Non finisce naturalmente qui. Aston Martin 1R dispone di freni a quattro pistoni, mentre la struttura in fibra di carbonio offre la giusta rigidità per una maggiore sensibilità.

A livello sia estetico che ingegneristico, ci sono omaggi a famose auto stradali Aston Martin. Per esempio i badge sottili 40 micron sono stati realizzati con lo stesso processo utilizzato per i badge dell’Aston Martin Valkyrie.

Inoltre, le coperture dei pistoni in titanio dei freni riprendono il design delle ruote della Valkyrie. L’attacco forato richiama il design delle fiancate dell’Aston Martin DB12.

Per la sella, entrambe le aziende si sono rivolte al produttore britannico Brooks. La sella può essere rifinita in pelle o Alcantara ed è fissata con un singolo rivetto in titanio. Lo stesso materiale è utilizzato per il manubrio, e naturalmente è possibile scegliere tra la gamma completa di colori Aston Martin.

Per tutti gli appassionati di biciclette ricordiamo l’imperdibile appuntamento con EICMA 2023: qui tutte le informazioni su date, orari e prezzi dei biglietti, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED