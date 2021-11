Black Friday Olight: super sconti su luci e fanalini da bicicletta

Approfittate degli sconti per acquistare il fanalino giusto per la vostra bici.

Approfittate del Black Friday Olight per acquistare le luci da bici. Sia che pedaliate con il buio, sia che vogliate essere sempre visibili come previsto dal Codice della strada 2021, le luci anteriori e posteriori Olight sono quello di cui avete bisogno.

Tuttavia Olight vende attraverso il sito olightstore.it svariate tipologie di luci anteriori da bici e fanalini posteriori, il cui prezzo varia in base alla potenza misurata in Lumen. Sul medesimo sito trovate anche un’ampia gamma si torce si qualsiasi tipologia.

In occasione del Black Friday Olight vende con sconti interessanti moltissimi dei prodotti destinati ai ciclisti e bikers.

Black Friday Olight: le offerte per le bici

A seguire il dettaglio degli sconti sui fanali anteriori e posteriori da bici (cliccate sull’articolo che vi interessa) attivi dal 25 novembre:

Esiste inoltre la possibilità di acquistare alcuni fanalini in bundle. Segue la tabella di prezzi e sconti.

RN 800 sconto 30%: prezzo 48,97 € anziché 69,95 €

RN 1500 + Seemee 30 sconto 40%: prezzo 69,54 € anziché 115,90 €

RN 1500 + RN 100/RN 120 sconto 40%: prezzo 81,54 € anziché 135,90 €

RN 1500 + RN 180 sconto 40%: prezzo 86,34 € anziché 143,90 €

ALLTY 2000 + Seemee 30 sconto 40%: prezzo 119,94 € anziché 199,90 €

ALLTY 2000 + RN 100/RN 120 sconto 40%: prezzo 119,94 € anziché 219,90 €

ALLTY 2000 + RN 180 sconto 40%: prezzo 136,74 € anziché 227,90 €

RN 3500 + Seemee 30 sconto 50%: prezzo 129,95 € anziché 259,90 €

RN 3500 + RN 100/RN 120, 50% off, prezzo 139,95 € antiché 279,90 €

RN 3500 + RN 180 sconto 50%: prezzo 143,95 € anziché 287,90 €

Tutti i prodotti sono in vendita sul sito Olightstore.it. Per usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti non in promozione utilizzare il codice sconto QMO15.

Eventi Speciali Olight

Alcune interessanti iniziative disponibili sul sito Olightstore.it:

Acquista un qualsiasi prodotto per ottenere una torcia I3E a 0€ Ogni giorno è possibile partecipare alle attività ogni giorno e avere l’opportunità di ottenere punti VIP, oppure un coupon esclusivo e la nuova torcia Marauder 2 Ad eccezione di alcuni accessori, tutti i prodotti presenti in vendita sito avranno uno sconto superiore al 15%.

—–

