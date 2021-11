Olight ALLTY 2000 e RN 100 coppia vincente di luci da bici da acquistare con il Black Friday

La coppia permetta per illuminare la strada e i sentieri montani più bui.

Sia che pedaliate con il buio, sia che vogliate essere sempre visibili come previsto dal Codice della strada 2021, le luci Olight sono quello di cui avete bisogno. Senza contare che mai come in autunno ed in inverno le luci in bicicletta sono fondamentali, proprio perché le ore di luce solare sono inferiori che in primavera ed in estate. Tuttavia Olight commercializza svariate tipologie di luci anteriori da bici e fanalini posteriori, il cui prezzo varia in base alla potenza misurata in Lumen.

Avere quindi i fanalini corretti con una potenza adeguata in termini di lumen è molto importante. Per questo vi proponiamo due prodotti che forniscono una potenza ed una luminosità perfetta per vedere bene ed essere visibili in strada e nei percorsi off-road anche da molto lontano.

Non perdetevi quindi i super sconti Olight Black Friday, trovere fanalini e torce a prezzi molto interessanti. Oggi vogliamo soffermarci su due prodotti che sono ottimi per le uscite notturne in BDC o mountain bike. Lo stesso produttore vende tanti altri prodotti di varie potenze in termini di Lumen.

Olight ALLTY 2000 Luce anteriore bici da 2000 Lumen

Una luce anteriore di assoluto livello, la Olight ALLTY 2000 ha una potenza di di 2000 Lumen, ha un pacco batterie da 3500 mAh ed è impermeabile IPX5. Ha inoltre un schermo OLED che indica i 17 livelli di luminosità. Il massimo fascio di luce illumina la strada oppure il sentiero fino a 165 metri. Infatti, è particolarmente adatta per le escursioni notturne tra i sentieri e boschi più bui. Compatibile con manubri di diametro 25,4 mm, 28,6 mm e 31,8 mm. E’ disponibile sul sito Olight scontata del 30%.

Olight RN 100 TL Luce posteriore bici da 100 Lumen

Olight RN 100 TL ha una potenza di 100 Lumen con visibilità a 260 Gradi, con 8 modalità di illuminazione: 3 modalità costanti, 4 modalità flash e 1 modalità intelligente. Tuttavia, il sensore di luce integrato regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione ambientale. E’ inoltre impermeabile IPX6, è alimentata da una batteria da 3,7 V 800 mAh. Diversi metodi di montaggio consentono quindi l’adattamento a tutti i tipi di sella.

E’ disponibile sul sito Olight scontata del 20%.

Per usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti non in promozione utilizzare il codice sconto QMO15.

